Thương nhớ khôn nguôi bếp củi trên đồi

Cơm gà Hội An là món ăn quen thuộc và nổi tiếng của ẩm thực phố Hội. Trong chuyến hành trình khám phá Hội An ngày lễ 30/4 và 1/5, du khách không thể bỏ qua món ẩm thực Hội An tại những địa chỉ hút khách.