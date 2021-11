Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững

Qua đó, không chỉ đưa nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng, mà còn giúp các doanh nghiệp, HTX khai thác tối đa thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Sản phẩm gạo sạch My Hậu được bày bán tại một điểm bán hàng nông sản sạch trên địa bàn quận Ninh Kiều được người tiêu dùng ưu tiên, lựa chọn nhiều.

Ðể đưa sản phẩm, hàng hóa của nông dân và HTX tiếp cận được các kênh phân phối, Sở Công Thương TP Cần Thơ thường xuyên làm việc với các siêu thị, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố triển khai chương trình “kết nối nhà sản xuất và nhà phân phối”. Ðồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thành phố thực hiện kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP Cần Thơ với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ÐBSCL. Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tham gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại, nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản chủ lực của thành phố tới người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. Các hoạt động kết nối đã thúc đẩy các doanh nghiệp, HTX tăng cường đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng được thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng cũng như thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều doanh nghiệp, từ đó đưa hàng hóa, nông sản an toàn thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại trên cả nước như siêu thị Co.opmart, LOTTE Mart, Central Retail…



Ðiển hình là HTX sản xuất thương mại Nhất Tâm (HTX Nhất Tâm), quận Ninh Kiều đã đưa nhiều mặt hàng thủy sản chế biến vào hệ thống các siêu thị và chuỗi các cửa hàng tiện ích trong và ngoài thành phố; HTX rau an toàn Long Hòa, quận Bình Thủy đã kết nối, đưa sản phẩm rau củ quả an toàn đến với nhiều cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch hay chuỗi các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố; HTX Nông sản xanh Cần Thơ không chỉ phát huy hiệu quả kinh doanh thực phẩm sạch, mà còn liên kết với các hộ sản xuất, HTX trên địa bàn thành phố thực hiện mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, đưa sản phẩm nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

Ðể tăng cường các kênh tương tác, kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân, HTX, doanh nghiệp, Sở Công Thương TP Cần Thơ còn phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đưa sản phẩm của HTX, doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử trực tuyến của Viettel, Vnpost, htx.cooplink.com.vn, Lazada, Tiki…; triển khai “Xây dựng giải pháp quản lý dữ liệu và xúc tiến bán hàng trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp TP Cần Thơ” năm 2021. Qua đó, kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX phát triển kinh doanh qua kênh thương mại điện tử, khai thác tối đa thị trường trong nước cũng như góp phần hình thành các chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

HTX Nhất Tâm là một trong những đơn vị điển hình thực hiện thành công mô hình gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ qua kênh phân phối hiện đại, góp phần vào chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn cho thành phố, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Minh Ðạt, Giám đốc sản xuất HTX Nhất Tâm, để xây dựng được thương hiệu và uy tín thị trường, HTX Nhất Tâm rất chú trọng công tác tổ chức cho thành viên nuôi các loại thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, với tổng diện tích mặt nước hơn 300.000m2 trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; kết hợp đầu tư cơ sở chế biến thủy sản, hải sản theo quy trình khép kín, đảm bảo mỗi ngày cung ứng trên 5 tấn sản phẩm thủy sản sơ chế và chế biến, đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng, hiện sản phẩm của HTX Nhất Tâm có mặt hầu hết ở các hệ thống siêu thị trên cả nước như hệ thống siêu thị Co.opmart, LOTTE Mart, Vinmart… Trong đó, có nhiều sản phẩm chủ lực như chả cá thát lát, cá lóc, cá rô phi được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Cùng với hoạt động thúc đẩy xúc tiến thương mại, các ngành chức năng TP Cần Thơ còn định hướng cho hộ sản xuất, HTX tăng cường kết nối thị trường theo hướng đa kênh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Qua đó, đã giúp các HTX liên kết dễ dàng với các nhà phân phối, doanh nghiệp, từng bước giải quyết đầu ra cho nông sản. Ðiển hình là HTX dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu (HTX My Hậu), huyện Vĩnh Thạnh, vừa tăng cường sản xuất lúa ST24 và Ðài Thơm 8 theo hướng GAP, vừa đầu tư cơ sở chế biến, xây dựng nhãn hiệu cho gạo My Hậu. Không chỉ vậy, HTX My Hậu còn tranh thủ sự trợ lực từ ngành chức năng thành phố, tham gia quảng bá sản phẩm gạo sạch My Hậu thông qua cổng thông tin htx.cooplink.com.vn; sàn giao dịch chonongsancantho.vn… để vừa quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, vừa phát triển thêm kênh tiêu thụ. Ông Dương Ðình Vũ, Giám đốc HTX dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu, cho biết: Hiện HTX My Hậu có trên 70ha sản xuất lúa chất lượng cao, với năng lực chế biến trên 3 tấn gạo sạch/tháng, cung cấp cho nhiều cửa hàng bán hàng thực phẩm sạch trong và ngoài TP Cần Thơ. Không chỉ dừng lại đó, HTX My Hậu còn gia tăng hiệu quả kinh doanh, tham gia các kênh bán hàng qua môi trường trực tuyến, từ đó không chỉ củng cố mối làm ăn với các đối tác hiện có, mà còn phát triển thêm kênh bán hàng đưa thương hiệu gạo My Hậu đến với người tiêu dùng trên cả nước.

Theo ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, để gia tăng sức cạnh tranh và tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm, nông sản chủ lực của thành phố, Sở Công Thương thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp triển khai các hoạt động kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản an toàn cho các HTX và doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp gia tăng năng lực sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Song song đó, các ngành chức năng thành phố cần sớm triển khai các chương trình hành động thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng hàng hóa, khai thác cơ hội thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng nông thủy sản có thế mạnh của thành phố; tiến tới hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững, có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện của HTX, doanh nghiệp… từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX gia tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.