Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước

07/02/2022 6:21 AM (GMT+7)

07/02/2022 6:21 AM (GMT+7)

Trong tháng 1/2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 13% dự toán, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2021, điều này do thu nội địa giảm tới hơn 8%. Dù thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng lần lượt 44% và 31%), nhưng tổng thu vẫn giảm.

Trong tháng vừa qua, ngân sách nhà nước đã chi hơn 113.900 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên chiếm gần 75% tổng chi, chi trả nợ và lãi vay chiếm gần 14% tổng chi.

Chi đầu tư phát triển trong tháng 1 vừa qua đạt rất thấp. Các bộ ngành địa phương chỉ giải ngân được 2,5% dự toán Thủ tướng giao. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân do giai đoạn này các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang nên chưa tập trung cao cho giải ngân vốn năm 2022 (ước giải ngân vốn năm 2021 đạt 90% dự toán)

Tới nay đa số các bộ ngành, địa phương đã ban hành quyết định phân bổ ngân sách năm 2022. Theo đó, các địa phương giao dự toán thu ngân sách cả năm 2022 khoảng 1,6 triệu tỷ đồng (cao hơn 4,4% so với dự toán Chính phủ giao); tổng chi ngân sách các địa phương hơn 1 triệu tỷ đồng (cao hơn 7,4% so với dự toán Thủ tướng giao).