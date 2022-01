Thị trường sôi động, xe ga Honda giảm mạnh cuối năm

Thị trường xe Honda sôi động dịp cuối năm

Thông thường dịp cuối năm, giá xe máy thường tăng nhẹ do nhu cầu mua tăng cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều mẫu xe máy lại đang có xu hướng giảm giá, thậm chí giá bán dưới mức đề xuất ở nhiều mẫu xe máy phổ thông trên thị trường hiện nay.







Nhiều mẫu xe đặc biệt là xe ga của Honda đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ảnh: HQ

Cụ thể theo khảo sát giá cho thấy tại nhiều cửa hàng Honda chính hãng ở Hà Nội, mặc dù đã phục hồi nhưng giá bán của các phiên bản Air Blade đều giảm so với giá đề xuất.

Đơn cử, Air Blade 125 Đặc biệt hiện đang chỉ có giá 41,8 triệu đồng - rẻ hơn giá đề xuất 890,000 đồng; trong khi Air Blade 150 Đặc biệt đang giảm 2,19 triệu đồng so với giá đề xuất. Cùng với đó, Honda cũng đang tung ra chương trình lì xì ngay 1 triệu đồng cho người mua Air Blade, kéo dài cho tới hết tháng 1/2022.

Chương trình ưu đãi cuối năm được Honda Việt Nam dành cho khách mua Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Vision 110cc và Air Blade 125cc, 150cc, áp dụng trong tháng 12.

Honda Vision tăng nhẹ so với tháng 11. Ảnh: HQ

Một mẫu xe được nhiều người lựa chọn là Honda Vision cũng đang có giá bán khá tốt. Cụ thể, Honda Vision bản tiêu chuẩn đang được đại lý bán với mức giá dao động từ 30,1-30,5 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với giữa tháng 11/2021, 2 phiên bản đặc biệt và cao cấp có giá hiện tại lần lượt là 32,6 và 33,7 triệu đồng (tăng từ 500.000 - 700.000 đồng với mức). Phiên bản cá tính có mức tăng cao nhất 900.000 đồng có giá giá 37,3 triệu đồng.

Trái ngược với xu thế giảm giá thì Honda SH lại có dấu hiệu tăng nhẹ. Tăng mạnh nhất là hai phiên bản Honda SH 150 ABS 2021. Honda SH 150 ABS đang có giá bán là 112,6 triệu đồng, tăng thêm 6 triệu đồng so với thời điểm đầu của tháng 11.

Honda SH 150 phanh CBS 2021 có giá bán tại đại lý là 96,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với tháng trước. Tương tự, giá Honda SH phiên bản 125cc CBS và SH 125 ABS 2021 hiện đang có giá lần lượt là 83, 91,8 triệu đồng, tăng 2-3 triệu đồng so với tháng 11 trước đó.

Honda SH các phiên bản vẫn hút khách bất chấp việc giá cao hơn giá niêm yết. Ảnh: HQ

Giá SH 350i cũng ghi nhận mức tăng phi mã. Cụ thể, SH 350i bản Cao cấp đang được bán ra với giá 185,9 triệu đồng, chênh lệch 39,9 triệu đồng so với giá niêm yết; SH350i bản Đặc biệt có giá thực tế ở mức 188,4 triệu đồng, chênh lệch 41,4 triệu đồng so với giá đề xuất và cuối cùng là SH 350i bản Thể thao có mức làm giá mạnh nhất, chênh lệch 42,6 triệu đồng với giá bán thực tế là 190,1 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Honda sẽ tăng giá trong tháng tới

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, nhân viên kinh doanh tại một đại lý kinh doanh xe Honda trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) cho biết: "Giá xe Honda SH 350i đã tăng thêm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước. Giá xe tăng mạnh do nhu cầu mua xe của khách hàng vẫn rất cao, các đại lý luôn trong tình trạng thiếu xe".

Tình hình dịch bệnh và kinh tế khó khăn ảnh hưởng khá nhiều đến doanh số bán ra của các đại lý. Ảnh: HQ

Nhân viên này cũng cho biết thêm: "Thường thì cuối năm là dịp sôi động nhất của các cửa hàng bán xe máy, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh nên sức mua giảm đáng kể. So với các tháng trước thì có tăng nhẹ nhưng nếu so với cùng kỳ các năm trước thì không bằng".

Theo nhận định của nhân viên này, thị trường xe máy đang dần ổn đinh trở lại, nhu cầu mua xe mới từ người dân tăng mạnh. Với tình hình này nhiều khả năng từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần giá bán sản phẩm xe máy được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao.