Thị trường sau Tết: Giá nhiều mặt hàng neo cao

Sức mua không cao do ảnh hưởng của dịch

Về diễn biến thị trường những ngày trong và sau Tết, Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến... năm nay khá dồi dào nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua không cao hơn cùng kì với các năm trước. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng tương đương Tết năm 2021.

Cũng theo Bộ Công Thương, nhu cầu hàng hóa trong những ngày sau Tết chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống. Với mặt hàng thịt lợn, sau khi có xu hướng giảm liên tiếp trong năm 2021 đã có xu hướng tăng trở lại trong những ngày cận Tết. Hiện giá các mặt hàng thịt lợn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 15-25%. Giá thịt gà, thịt bò chỉ tăng 10%-15% tại các chợ truyền thống do sức mua tăng. Các mặt hàng nông sản thực phẩm khô ổn định. Giá các loại rau củ quả tăng nhẹ so với năm trước do nguồn cung giảm, tuy nhiên vẫn bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân.