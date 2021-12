Thị trường lao động cận Tết nóng lên từng ngày

Dịp cuối năm và trước Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường lao động sôi động với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là các việc làm thời vụ. Việc tìm kiếm nguồn nhân lực thời điểm này luôn là thành thách thức lớn với doanh nghiệp, nhưng lại là cơ hội tốt cho người lao động.

Sôi động tuyển dụng

Tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng lao động đáp ứng các đơn hàng dịp lễ, Tết cuối năm tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp thông báo cần hàng trăm lao động cho vụ Tết vẫn tiếp tục kéo dài thời gian tuyển dụng đến đầu năm 2022, như hệ thống siêu thị Big C Thăng Long tuyển gần 500 nhân viên dịp Tết, bắt đầu làm từ ngày 2/1-30/1/2022 với nhiều vị trí như: Nhân viên thu ngân, nhân viên quầy hàng, nhân viên kho, gói giỏ quà Tết, giao nhận hàng, nhân viên chốt đơn hàng online; Hệ thống siêu thị Mẹ và bé tuyển dụng 100 nhân viên bán hàng…

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết do nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào dịp cuối năm và trước Tết nên đơn vị này đã kết nối với các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương tổ chức phiên giao dịch việc làm với hơn 17.000 vị trí tuyển dụng từ giữa tháng 12/2021.

Riêng tại Hà Nội có 35 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.210 chỉ tiêu thì có hơn 500 chỉ tiêu, chiếm tới 40% là việc làm thời vụ Tết Nguyên đán, tập trung chủ yếu là gói giỏ quà Tết, nhân viên bán hàng, thu ngân…

“Các mức thu nhập được nhiều doanh nghiệp đưa ra khá hấp dẫn với nhiều phân khúc. Các vị trí tuyển dụng chất lượng cao như quản lý, giám sát, nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt có mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Những lao động chưa có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc lao động làm các công việc thời vụ, bán hàng dịp Tết thì có mức lương thường từ 5-7 triệu đồng/tháng,” ông Thành cho hay.

Tại Bình Dương, thị trường lao động cũng đang sôi động hơn bao giờ hết khi doanh nghiệp tăng tuyển dụng để phục hồi sản xuất và đảm bảo thực hiện đơn hàng trong dịp Tết. Để đảm bảo tiến độ các đơn hàng hoàn thành kịp thời, không ít doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động thời vụ từ nay đến Tết Nguyên đán, thậm chí có thể làm xuyên Tết.

Trong tháng 12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương liên tục tiếp nhận thông tin tuyển dụng gấp của các doanh nghiệp lớn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Esprinta Việt Nam cần 1.000 lao động phổ thông và công nhân may; Công ty cổ phần giày Đại Lộc cần 200 nam, 800 nữ lao động phổ thông; Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Bowker cần 2.000 công nhân may và lao động phổ thông; Công ty TNHH giày Kim Xương cần 500 lao động phổ thông; Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland cần 4.000 lao động phổ thông…

Bên cạnh đó các ngành sản xuất khác như điện tử, bao bì, thực phẩm, cơ khí, dược phẩm, dịch vụ kho vận, giao hàng… cũng tuyển ít nhất là 10 lao động, có doanh nghiệp tuyển đến 1.000 người.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho biết trung tâm đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng thời vụ khoảng 500 lao động từ các doanh nghiệp. Thời gian cận kề Tết Nguyên đán sẽ ngày càng có nhiều những vị trí việc làm trong các công ty sản xuất sản phẩm phục vụ Tết, cửa hàng bán lẻ, siêu thị…

Đây là điều kiện tốt dành cho những người lao động mong muốn làm các công việc ngắn hạn, thu nhập theo tuần hoặc theo tháng.

Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ như bán hàng, đóng gói quà Tết... đang tăng cao. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)



“Với nhu cầu về nguồn nhân lực như hiện nay, trong ba tháng tới thị trường lao động tại tỉnh Bình Dương luôn trong trạng thái tuyển dụng số lượng lao động lớn, nhất là đối với vị trí việc làm lao động phổ thông, thời vụ. Khi người lao động tham gia ứng tuyển vào thời điểm này sẽ được nhiều lợi thế và hưởng được các chế độ ưu đãi dành cho người lao động xa quê,” đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho hay.

Không dễ tìm được lao động

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào dịp cuối năm và cận Tết nhưng việc tìm kiếm lao động phổ thông, lao động thời vụ thời điểm này không dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh. Bởi lẽ, tại các khu công nghiệp lực lượng lao động về quê tránh dịch vẫn chưa quay lại, còn tại các thành phố lớn thì sinh viên học trực tuyến ở quê nên đã thiếu đi một lực lượng lớn lao động làm việc thời vụ dịp Tết.

Trao đổi về thực trạng nhu cầu tuyển dụng thì lớn song doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm ứng viên, ông Vũ Quang Thành cũng chỉ ra rằng thời điểm cận kề dịp Tết thường người lao động làm toàn bộ thời gian rất ít khi “nhảy việc" nên việc tuyển dụng với nhóm lao động này ở thời điểm hiện tại sẽ hạn chế hơn. Đối với những công việc thời vụ, bán thời gian sẽ thu hút lao động trẻ, lao động phi chính thức.

Trước nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng “nóng” lên, các địa phương đang tiếp tục tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, tổ chức các phiên kết nối việc làm với nhiều địa phương. Các hình thức kết nối trực tuyến có hiệu quả, linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh để đảm bảo nguồn lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để tiếp sức cho lao động quay trở lại, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết Bộ vừa ban hành chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động.

Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục được hỗ trợ về nhiều mặt để bảo đảm sự ổn định về việc làm trong thời gian tới. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, tiền ăn ca cũng như các chế độ phúc lợi khác.

Đặc biệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra chính sách hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh các chi phí về sinh hoạt tối thiểu, đi lại, y tế; hỗ trợ thêm chi phí cho người lao động đang nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, có phương án hỗ trợ sắp xếp nơi ở tạm thời hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho lao động ngoại tỉnh thuê nhà trong thời gian mới đến làm việc để ổn định cuộc sống, tạo động lực tham gia phục hồi sản xuất kinh doanh.