Thanh tra doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, 3 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Dung Quất, Bình Sơn đang đáp ứng 75% nhu cầu thị trường trong nước. Xăng dầu nhập khẩu hiện chỉ chiếm 25%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần có thời gian để nhập khẩu bù cho số lượng đang bị hụt do nhà máy Nghi Sơn giảm công suất.

Ông Hải cho biết, đã yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Riêng với PVN, cần có thông báo sớm, cụ thể, chi tiết về tình hình cung ứng để các doanh nghiệp xăng dầu chủ động có kế hoạch nhập khẩu bù vào khoản thiếu hụt từ nhà máy Nghi Sơn. “Cần kiên quyết xử lý các vi phạm nếu không có lý do chính đáng, đình chỉ hoạt động của cửa hàng”, ông Hải nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, những ngày qua, trên phạm vi cả nước xuất hiện những hiện tượng khá giống nhau, kéo theo tình trạng thiếu xăng dầu ở một số địa phương. Một số đơn vị đóng cửa hàng hoặc mở ít giờ, bán nhỏ giọt. Thậm chí, có đơn vị tìm nhiều lý do để trì hoãn mở cửa hoặc bán với giá cao hơn, gây tâm lý bất an.

Vụ Thị trường trong nước, quản lý thị trường và Thanh tra Bộ Công Thương đã lập đoàn thanh tra để tổng kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu xăng dầu. Trong quá trình kiểm tra, đoàn vừa thanh tra theo kế hoạch và có những cuộc thanh tra đột xuất trên phạm vi cả nước. Với các cơ sở kinh doanh có vi phạm, sẽ kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ, kiên quyết rút giấy phép. Những doanh nghiệp từ tháng 2 trở đi mà không nhập khẩu xăng dầu để cung ứng cho thị trường cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), cho biết, đã chỉ đạo PVOil tăng công suất tối đa pha chế từ nguồn, đồng thời xây dựng kế hoạch nhập 70.000m3 xăng dầu. Dự kiến, ngày 22/2, lượng xăng dầu này sẽ về đến Việt Nam. Với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, PVN chỉ đạo và yêu cầu đơn vị tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, duy trì, sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất vận hành công suất tối đa có thể.

“Theo quy định, nếu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong vòng một quý mà bị cơ quan chức năng phát hiện không nhập xăng dầu (cả xăng nhập khẩu và từ nguồn trong nước) thì sẽ bị xử lý, thậm chí rút giấy phép. Đoàn công tác sẽ làm mạnh tay nếu phát hiện vi phạm”, một đại diện Bộ Công Thương nói.

Về cung ứng xăng dầu ở tỉnh Long An, báo cáo với Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường. Mới đây, qua kiểm tra phát hiện 25 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán từ mồng 1 đến mồng 5 Tết. Các cửa hàng này lấy lý do nhân viên nghỉ Tết, chiết khấu thấp, nguồn cung chưa ổn định, giá thế giới tăng cao trong khi giá bán trong nước thấp mà lại chưa điều chỉnh do trùng ngày nghỉ Tết… Đến ngày 7/2, hầu hết các cửa hàng đã hoạt động trở lại và bán hết xăng dầu tại cửa hàng, không nhập thêm do giá nhập cao, giá bán thấp.