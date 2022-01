Thách thức của ngành nha khoa thời Covid: cập nhật công nghệ mới và khám chữa bệnh online

Ngành nha khoa giàu tiềm năng chịu áp lực thời Covid

Xu hướng phát triển của ngành nha khoa nói chung và nha khoa du lịch nói riêng tại Việt Nam trong 3 - 5 năm tới cần được thúc đẩy mạnh vì những chuyển biến về phân khúc nha khoa du lịch ở khu vực và thế giới.

Ngành nha khoa được xem là ngành tiềm năng ở Việt Nam khi kết hợp cùng du lịch khám chữa bệnh. Ảnh: BVCC

Ở Đông Nam Á, phân khúc nha khoa du lịch với chi phí rẻ có đại diện điển hình là Thái Lan.

Hiện Việt Nam chưa thể thay thế vai trò này của Thái Lan mà đòi hỏi chuẩn bị kỹ càng, đạt những thành tựu mới và mức giá mới. Do đó việc nắm bắt xu hướng này và đón đầu như việc mở rộng hệ thống các bệnh viện chuyên khoa là điều tất yếu.



Bên cạnh đó, không chỉ các chị em phụ nữ mà cánh đàn ông cũng bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc và thẩm mỹ răng hàm mặt. Vậy nên, đây là một ngành được xác định sẽ chạy theo xu hướng của thời đại.

Tiềm năng phát triển của ngành nha khoa nói chung và ngành kỹ thuật phục hình răng nói riêng sẽ không dừng lại khi các khoa răng hàm mặt hay tại các trung tâm phòng khám nha khoa lúc nào cũng đông kín người. Điều đó cho thấy hàm răng và nụ cười là quan trọng như thế nào đối với con người hiện đại.

Ngoài ra, hiện nay, công nghệ cấy ghép implant bắt đầu trở nên phổ biến tại Việt Nam. Cấy ghép implant trong ngành nha khoa được chỉ định khi răng bị mất chân răng và sẽ cấy ghép chân răng nhân tạo vào xương hàm cho bệnh nhân. Việc phục hình bằng răng sứ trên implant khắc phục được hết các khuyết điểm và giúp ăn nhai như răng thật nên được khá nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, trong 2 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp.





Ngành Răng – Hàm – Mặt đang và sẽ tiếp tục "hot" để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân. Ảnh: BV

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Minh Trung, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn chia sẻ: "Tâm lý khách hàng sau thời gian giãn cách khá căng thẳng, các vấn để về răng miệng cũng trầm trọng hơn do không được chăm sóc trong một thời gian dài, số lượng khách hàng bị giới hạn nên cũng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động so với thông thường. Ngoài ra, họ cũng bị áp lực từ nguy cơ mắc Covid do tiếp xúc gần".

Bên cạnh đó, việc thăm khám và chữa bệnh sẽ có giới hạn về lượng khách và quy định chặt chẽ trong các khâu. Đối với năm nay, việc thẩm mỹ về răng như răng sứ cũng như lượng khách quốc tế có sự suy giảm. Vì vậy, các bệnh viện quốc tế đều chịu ảnh hưởng đáng kể.

Giải pháp từ công nghệ - tối ưu hiệu quả điều trị

Ứng phó trước ảnh hưởng của Covid, các bệnh viện, phòng khám bắt đầu thay đổi phương thức, quy trình tư vấn để phù hợp với hoàn cảnh trong và sau giãn cách.

Chia sẻ thêm về phương pháp khám chữa bệnh tại Bệnh viện đang công tác, bác sĩ Trung cho hay: "Hiện tại, bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đã thay đổi hình thức khám chữa bệnh online trước đối với các khách hàng có nhu cầu để giảm thiểu thời gian phải điều trị và số lần phải đến bệnh viện.

Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn phù hợp để khách hàng có thể hiểu và tự xử lý mà không cần đến bệnh viện nếu không cần thiết.

Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi các bác sĩ trưởng, phó khoa của bệnh viện phải hoàn thiện khả năng làm việc nền tảng số và xây dựng quy trình cũng như có sự chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho việc khám bệnh từ xa này".

Ngoài các bác sĩ trưởng, phó khoa, đội ngũ bác sĩ và nhân viên của mô hình bệnh viện phải đảm bảo về mặt cơ số và trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, các bác sĩ và chuyên viên ở các khoa đặc thù khác theo chuẩn của mô hình bệnh viện như phòng cấp cứu, hồi sức, gây mê, khoa dược… đều tận dụng thời gian nâng cao chuyên môn bằng các buổi thảo luận online định kỳ để chuyển giao các công nghệ tiên tiến từ các chuyên gia hàng đầu thế giới và khu vực.

Các bệnh viện tuân thủ 5K trong việc thăm khám chữa bệnh. Ảnh: BVCC

Ngoài việc thăm khám online, bệnh viện cũng đã đón lượng khách đến thăm khám trực tiếp. Tuy nhiên, trước tình hình dịch covid kéo dài và diễn biến phức tạp, việc thăm khám phải tuyệt đối tuân thủ 5K của Bộ Y Tế.

Tất cả khách hàng và nhân viên được test để đảm bảo an toàn. Phòng mổ được trang bị hệ thống áp lực dương giúp hạn chế khả năng lây nhiễm ở mức thấp nhất" – đại diện bệnh viện chia sẻ.

Đối với công nghệ Implant đang được quan tâm hiện nay, việc đặt Implant toàn hàm và phục hình giúp rút ngắn thời gian điều trị và số lần hẹn của khách hàng đồng thời giúp giảm nguy cơ lây nhiễm. Kỹ thuật đặt Implant và phục hình chỉ trong 24h.

Đội ngũ y bác sĩ ngành nha khoa cần được cập nhật công nghệ mới. Ảnh: BVCC

Về lý thuyết, để ăn nhai được bình thường thì con người cần ít nhất 10-12 răng. Do vậy, với trường hợp bệnh nhân mất nhiều răng do nhiều nguyên nhân như tai nạn, răng bị hư hỏng, bệnh nha chu… cần nhổ để thay mới, thì 10-12 là số lượng răng cần phục hồi tối thiểu.

Song, nhờ sự xuất hiện của công nghệ implant, đặc biệt là implant toàn hàm, số lượng răng đã được giảm xuống, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho nhiều bệnh nhân. Cụ thể, thay vì phải trồng 10 -1 2 răng mới, người bệnh chỉ cần trồng 4 hoặc 6 implant - lần lượt gọi là 'All on 4' và 'All on 6'.