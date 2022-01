Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm - Nhiều hệ lụy nhưng vẫn còn cơ hội để… sửa sai?

Sẽ phải tổ chức đấu giá lại lô đất 3-12

Về quyền sử dụng lô đất 3-12, nếu Tân Hoàng Minh bỏ cọc, theo Điều 73 Luật Đấu giá tài sản, các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu. Như vậy, quyền sử dụng lô đất sẽ được trao trả về Trung tâm Quỹ đất TP.HCM.

Doanh nghiệp trả giá cao thứ hai - Công ty Capital One Financial - cũng không được xem là đơn vị trúng giá. Bởi theo Điều 51 luật này, Capital One Financial chỉ được công nhận trúng giá nếu ông Đỗ Anh Dũng từ chối kết quả ngay tại buổi đấu giá, sau khi đấu giá viên công bố Công ty Ngôi Sao Việt thắng cuộc.

Ngoài ra, giá của Capital One Financial trả trong lần thứ 69 cộng với khoản tiền đặt trước là 24.388,5 tỷ đồng - vẫn chưa bằng giá đã trả của Tân Hoàng Minh, chưa khớp quy định.

Chưa kể, luật còn nêu rõ người trả giá liền kề phải chấp nhận mua tài sản đấu giá thì mới được xem xét "tiếp quản" lô đất 3-12.

Do đó, thời gian tới TP.HCM sẽ phải tổ chức đấu giá lại để xác định chủ sở hữu lô đất vàng này.