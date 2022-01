Suzuki Celerio 2022 thêm phiên bản mới, giá chỉ 201 triệu đồng

Maruti Suzuki đã mở rộng thêm dòng sản phẩm Celerio với việc bổ sung biến thể CNG mới, sử dụng nhiên liệu khí nén thay cho xăng, diesel. Suzuki Celerio CNG được xây dựng dựa trên trang trí VXI có giá bán 658.000 rupee Ấn (khoảng 201 triệu đồng).

Suzuki Celerio CNG ra mắt tại Ấn Độ có giá bán quy đổi chỉ 201 triệu đồng





Suzuki cho biết Maruti Celerio CNG mới “mang lại hiệu suất tối ưu, đảm bảo nâng cao tính an toàn, tiện lợi chưa từng có và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời” khi trang bị động cơ xăng Dualjet 1.0L, 3 xi-lanh với bộ CNG sản sinh công suất 55,9 mã lực tại 5.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 82,1Nm tại 3.400 vòng/phút.

Về trang bị, tương tự biến thể XVI thông thường, phiên bản CNG sở hữu gương chiếu hậu và cửa sổ chỉnh điện, vô lăng trợ lực điện, đèn báo chuyển số, ghế sau gập hoàn toàn, ổ cắm điện 12V, đồng hồ đo tốc độ.

Về an toàn, xe trang bị túi khí kép, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khoá và mở khoá cửa cảm biến tốc độ/va chạm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bộ căng dây an toàn phía trước, nhắc nhở thắt dây an toàn và cảm biến đỗ xe phía sau.