Suzuki Across 2022 - SUV cỡ C chỉ tiêu thụ 1 lít xăng/100 km, giá 1,39 tỷ đồng

Suzuki Across là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7/2020 như phiên bản đổi tên và cải tiến thiết kế của Toyota RAV4. Về cơ bản, đây là kết quả của "mối tình" giữa hai hãng xe Toyota và Suzuki. Sau gần 2 năm, hãng Suzuki đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu SUV cỡ C này.

Suzuki Across 2022 chính thức được vén màn tại thị trường châu Âu





Tương tự phiên bản cũ, Suzuki Across 2022 vẫn được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid giống Toyota RAV4 Prime. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 302 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four AWD.

Nhiệm vụ truyền động cho xe ở chế độ chạy điện EV là mô-tơ nằm trên cầu trước. Mô-tơ này tạo ra công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Trong khi đó, cụm pin lithium-ion 18,1 kWh nằm bên dưới sàn, giúp xe chạy được 75 km mà không cần dùng động cơ xăng. Do đó, mẫu SUV cỡ C này có lượng xăng tiêu thụ cực thấp, chỉ 1 lít/100 km.

Suzuki Across 2022 là mẫu SUV cỡ C chỉ tiêu thụ 1 lít xăng cho 100 km





Nâng cấp quan trọng nhất của Suzuki Across 2022 chính là bộ sạc AC 6 kW mới thay vì loại 3 kW như cũ. Nhờ đó, thời gian sạc pin của xe rút ngắn từ 5,3 tiếng xuống chỉ còn 2,45 tiếng nếu dùng bộ nguồn 32A. Thời gian sạc pin ở nhà bằng bộ nguồn 16A cũng giảm 36 phút xuống còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ.

Suzuki Across 2022 có thời gian sạc pin ngắn hơn phiên bản cũ





Không chỉ sạc nhanh hơn, Suzuki Across 2022 còn được bổ sung một số trang bị mới như đèn pha, đèn sương mù, đèn nội thất và đèn khoang hành lý đều dùng bóng LED, giúp tiết kiệm điện năng. Trong khi đó, các nút bấm trên trần xe và nút chỉnh gương đều có đèn nền để dễ sử dụng hơn khi trời tối. Cuối cùng là cổng USB được nâng cấp từ loại Type A sang Type C để sạc điện thoại nhanh hơn.

Trừ những thay đổi trên, Suzuki Across 2022 vẫn giữ nguyên thiết kế ngoại thất và nội thất. So với Toyota RAV4 Prime, Suzuki Across được trang bị đầu xe khác biệt đáng kể như lưới tản nhiệt rộng với mắt lưới hình tổ ong và khe gió tích hợp đèn sương mù.

Trong khi đó, thiết kế bên sườn và đuôi xe của Suzuki Across 2022 lại gần như giống hệt Toyota RAV4, bao gồm cả bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch với 5 chấu kép phối 2 màu thể thao và cụm đèn hậu góc cạnh, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm ở giữa.

Thiết kế bên sườn...





... và đằng sau của Suzuki Across 2022 khá giống với Toyota RAV4





Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất được sao chép từ Toyota RAV4, trừ thiết kế vô lăng, bảng đồng hồ và logo nhà sản xuất. Hệ thống thông tin giải trí của mẫu Suzuki Across 2022 dùng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink.

Nội thất của Suzuki Across 2022





Cuối cùng là những trang bị an toàn chủ động như hệ thống ngăn va chạm sớm, hỗ trợ bám làn đường, kiểm soát hành trình bằng radar và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Tại thị trường Anh, Suzuki Across 2022 có giá khởi điểm từ 46.629 Bảng (khoảng 1,39 tỷ đồng).