Siêu dự án đô thị tích hợp Selavia được săn đón tại Phú Quốc

Dự án Selavia nằm giữa lòng Vịnh Đầm thuộc phân khu phía Nam đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) - thành viên của Tập đoàn TTC làm chủ đầu tư. Với vị trí "tựa sơn hướng hải", dự án có tầm nhìn hướng biển, gây ấn tượng bởi làn nước trong xanh cùng bãi cát trắng mịn màng. Chủ đầu tư còn tạo điểm nhấn độc đáo thông qua con đường dài nối từ dự án ra đảo nhân tạo trong dáng hình của một cành hoa sen mềm mại, phủ đầy cây xanh thơ mộng.

Dự án Selavia thuộc khu phức hợp 300 ha, là đảo nhân tạo được kiến trúc theo hình đóa sen vàng, tượng trưng cho sự thanh khiết, tao nhã.





Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, sau đại dịch Covid-19 thì sức khỏe, an toàn và riêng tư được coi là những tiêu chí hàng đầu khi nhà đầu tư lựa chọn không gian sống cho mình. Việc hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống với vòng tròn tiện ích "trọn gói" giúp chủ nhân không những đảm bảo an toàn mà còn được thụ hưởng những đặc quyền nghỉ dưỡng đẳng cấp khác biệt. Tại Selavia, mô hình Khu phức hợp đại đô thị "all in one" không dừng lại ở hồ bơi vô cực; nhà hát con sò; Sea Restaurant 4 tầng với thiết kế bậc thang uốn lượn mềm mại, cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa xem trình diễn âm nhạc ở không gian sân khấu ngoài trời; khu check-in Cối xay gió; Khu Tháp Countdown có sức chứa lên đến 3.000 người tham gia; Quảng trường ánh sáng… mà quy chiếu vào dự án, về giải trí còn có Khu công viên biển gắn liền với hoạt động vui chơi giải trí và thể thao đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và thư giãn.

Được mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc hội tụ vẻ đẹp và sức sống đặc trưng của một "thiên đường đảo nhiệt đới", một Thành phố biển đảo sôi động. Trong đó, nhằm tối ưu trải nghiệm của du khách, phân khu shophouse Selashine - Đại lộ ánh sáng kề biển có với diện tích từ 160m2 đến 192m2, tổng diện tích sàn sử dụng lên tới 627m2 được xem như giải pháp mô hình mua sắm theo chủ đề được lấy cảm hứng từ yếu tố bản địa của các con phố nổi tiếng trên thế giới như: phố mua sắm làng chài tại Clarke Quay (Singapore), phố mua sắm nghệ thuật bản địa PMQ (Hong Kong), cửa hàng shophouse trên triền đồi hướng biển ở Santorini (Hy Lạp) hay phố mua sắm làng cổ châu Á tại Genting Resort (Malaysia)...

Mảnh ghép Shophouse Selashine trong hệ sinh thái tiện ích tại Selavia với lợi thế vị trí giao thương đắt giá cùng thiết kế cảnh quan độc đáo.





Theo nhận định của đơn vị hợp tác phát triển dự án - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; Mã chứng khoán: SCR) với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản: Khu phức hợp Selavia Vịnh Đầm Phú Quốc được đầu tư theo xu hướng hệ sinh thái phục vụ nghỉ dưỡng, giải trí với tạo hình đảo hoa sen nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam nhằm mang đến những trải nghiệm độc đáo, khác biệt. Đảo Sen - đỉnh cao của kiến trúc hiện đại cùng bến đậu du thuyền đẳng cấp sẽ là những điểm nhấn riêng biệt mà dự án Selavia sở hữu. Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tinh tế và cảnh quan tuyệt mỹ, những căn biệt thự 6 sao có 3 mặt hướng biển, không chỉ thỏa mãn tầm mắt giữa biển trời bao la, mà còn đáp ứng những đặc quyền về một không gian sống yên bình, tiện nghi và riêng tư.

Không chỉ vậy, TTC Phú Quốc còn tận dụng tối đa lợi thế dòng nước êm ả, bình yên hiếm có trên biển tại Vịnh Đầm để thổi hồn ý tưởng về phát triển dự án hệ sinh thái du lịch tất cả trong một và để tương xứng với định vị cao cấp của dự án. Trong quá trình phát triển, đơn vị này cùng nhiều đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế như Surbana, Royal Haskoning, Kume, Southland quyết tâm đưa dự án này trở thành một biểu tượng của du lịch Phú Quốc, biến nơi đây trở thành kỳ nghỉ trọn đời của gia chủ cùng người thân.

"Được định vị là siêu dự án được nhà đầu tư săn đón tại Phú Quốc trong năm 2022, Selavia tiếp tục gây chú ý với những đặc quyền thượng lưu xứng tầm danh vị chủ nhân. Hội tụ cả ngàn ưu tú tiện ích, Selavia là giải pháp tối ưu giúp gia chủ sở hữu "chốn bình yên" để trở về, một nơi nghỉ dưỡng vẹn toàn và hoàn hảo" - TTC Land chia sẻ thêm.