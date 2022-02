Sau Tân Hoàng Minh, thêm một doanh nghiệp xin bỏ cọc đất Thủ Thiêm

09/02/2022 6:24 AM (GMT+7)

09/02/2022 6:24 AM (GMT+7)

Chiều 8/12, Cục Thuế TPHCM cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan về việc xin bỏ cọc lô đất 3-9 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 10/12/2021, doanh nghiệp này đã vượt qua 140 lượt gọi giá với 13 doanh nghiệp khác để trúng đấu giá lô đất 3-9 với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh vừa được thành lập ngày 24/9/2021, đặt trụ sở tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Thân Thị Liên (sinh năm 1992). Công ty ban đầu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đến ngày 3/12/2021 tăng vốn lên 200 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lên tiếng về việc xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá ô đất 3-12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để trúng đấu giá khu đất này, thành viên của Tân Hoàng Minh đã bỏ giá 24.500 tỷ đồng (tương đương 2,4 tỷ đồng/m2) cao hơn tới 700 tỷ đồng so với CTCP Capital One Financial, pháp nhân có mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 8/2, Cục Thuế TPHCM cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được tiền đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp trúng đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021, dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Trước đó, ngày 6/1, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021. Thời hạn bắt đầu được tính từ ngày 7/1. Tính đến hết ngày 7/2 là hết hạn 30 ngày để 3 công ty đóng tiền đợt 1, nhưng Cục Thuế TPHCM vẫn chưa nhận được tiền.

Theo quy chế, trong hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất (đợt 1). Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại (đợt 2).

Sau đó, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt trúng đấu giá lô đất số 3-12 (diện tích 10.059,7m2) đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc. Còn lại 3 doanh nghiệp là Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (diện tích 6.446m2) đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.

Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8 (diện tích 8.568,1m2) đóng 4.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, được miễn nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở. Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 (diện tích 5.009,1m2) đóng 5.026 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ cho diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ.

Theo quy định, nếu quá thời hạn thanh toán các đợt 1, đợt 2, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ thông báo về việc không nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường trình UBND TPHCM hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền đặt trước. Tiền đặt trước này sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.