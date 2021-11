Sau đại dịch, xu hướng đầu tư bất động sản sẽ chuyển dịch ra sao?

Khi cơ hội đầu tư tại các đô thị lớn dần dần thu hẹp lại, nhiều người đã chuyển hướng qua săn nhà liền thổ vùng ven.

Việc siết chặt khung pháp lý cùng với quỹ đất khan hiếm đã đẩy mức giá bán bất động sản (BĐS) tại TP.HCM lên cao kỷ lục. Khi cơ hội đầu tư tại các đô thị lớn dần thu hẹp lại, nhiều người đã chuyển hướng qua săn nhà liền thổ vùng ven.

Giá bán căn hộ TP.HCM tăng vọt, ngang ngửa giá nhà liền thổ vùng ven

Dịch COVID-19 diễn ra trong 2 năm qua với nhiều đợt bùng phát mạnh đã khiến nhiều ngành kinh tế trong đó có BĐS rơi vào khó khăn, ảm đạm. Tuy vậy, sau mỗi đợt bùng phát dịch, giá nhà không những giảm mà còn tăng lên rất nhanh, khiến kỳ vọng chờ “bắt đáy” thị trường lúc khó khăn của nhiều người gần như không thể.

Theo báo cáo thị trường Quý III/2021 từ JLL Việt Nam, hiện mức giá bán sơ cấp căn hộ trung bình tại TP.HCM đạt 2.683 USD/m2, tăng 4,4% theo quý và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và các dự án mới phần lớn đều ở phân khúc trung cấp trở lên. Riêng ở phân khúc cao, giá bán sơ cấp đạt 5.099 USD/m2, tăng 3,9% theo quý và 11,4% theo năm, chủ yếu do các dự án chào bán mới với mức giá cao hơn mức trung bình. Giá bán có xu hướng tăng đều khắp các quận huyện nội thành, thậm chí xu hướng tăng giá còn lan rộng ra các quận huyện vùng ven với nhiều dự án mới chào bán với mức giá cao kỷ lục so với mặt bằng chung của khu vực.

Theo ghi nhận, không chỉ mức giá tăng đều trên nhiều quận huyện, riêng tại TP. Thủ Đức, ngay sau thông tin thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, giá nhiều dự án nhà ở khu vực này liên tục tăng “phi mã”. Cá biệt, một vài chung cư mới mở bán trên địa bàn TP. Thủ Đức gây ngỡ ngàng khi công bố mức giá xấp xỉ 100 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, một số dự án chỉ mới công bố thông tin, chuẩn bị chào bán ở khu vực gần trung tâm TP. Thủ Đức cũng dự kiến có mức giá xấp xỉ 100 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, mức giá này đã ngang ngửa, thậm chí bỏ xa một số dự án nhà liền thổ ở khu vực giáp ranh TP Thủ Đức như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Trong khi đó, với khoảng cách chỉ khoảng 10 – 15 phút lái xe, nhiều nhà đầu tư và cả người mua ở thực đã bắt đầu chuyển hướng về vùng ven săn nhà liền thổ “giá hời”.

Xu hướng săn nhà liền thổ lên ngôi hậu COVID-19

Đánh giá về xu hướng dịch chuyển của thị trường sau dịch, các chuyên gia nhận định BĐS dạt về vùng ven vẫn sẽ tiếp đà trong 5 năm tới đây. Bởi theo quy luật nước chảy về chỗ trũng, giữa sự chênh lệch về giá bán tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh thì chắc chắn nhà đầu tư vẫn sẽ tìm về vùng ven để săn được sản phẩm giá hời, có thể gia tăng biên độ giá trị bền vững theo thời gian. Ngoài nhu cầu săn mua BĐS làm của để dành thì các sản phẩm BĐS tránh dịch cũng được ưu ái lựa chọn. Bên cạnh đó, tâm lý của người Việt Nam xưa nay vẫn luôn mong muốn sở hữu nhà ở gắn liền với đất để có thể làm tài sản tích lũy lâu dài cho con cháu.

Xu hướng săn nhà liền thổ đi kèm tiện ích lên ngôi sau đại dịch.

Theo các chuyên gia, so với căn hộ, đất nền, nhà liền thổ vẫn là sản phẩm được ưu ái lựa chọn hơn cả bởi sản phẩm này luôn giữ vững biên độ tăng giá theo thời gian. Hơn hết, giá bán căn hộ khu vực trung tâm TP.HCM hiện đang ngang ngửa giá bán nhà phố của các khu vực vùng ven, sau nhiều năm biên độ tăng trưởng của nhà phố vùng ven sẽ tạo ra thặng dư cao hơn, sinh lời tốt hơn. Ngoài ra, người mua không chỉ được sở hữu nhà gắn liền với đất, mà còn được hưởng đầy đủ các tiện ích đẳng cấp trong những dự án quy mô, bài bản. Sản phẩm càng có độ chờ lâu dài thì tiềm năng gia tăng càng lớn, bởi thực tế mỗi năm nhu cầu nhà ở lại tăng lên nhanh chóng nhưng đất đai thì không thể tự sinh sôi.

­Một vài năm trở lại đây, khi GDP đầu người ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, người mua nhà bắt đầu có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến không gian sống an toàn, rộng rãi và thoáng mát. Do đó, phân khúc nhà liền thổ, đặc biệt là các sản phẩm được phát triển trong các dự án khu đô thị cũng đang được săn lùng mạnh mẽ.

Trong đó, Bình Dương hiện là thị trường mới nổi đối với dòng sản phẩm này khi căn hộ đã ghi nhận sự bão hòa về nguồn cung và giá bán sau nhiều đợt sốt. Điển hình tại thị trường TP. Thủ Dầu Một, hiện nay Takara Residence là một trong những dự án đặc biệt sở hữu sức hút lớn bởi nhiều yếu tố khác biệt. Với sản phẩm nhà phố và biệt thự có thiết kế tinh tế, mang hơi thở và tinh thần của Nhật Bản, cùng với không gian sống tiện nghi, đẳng cấp sẽ mang đến những trải nghiệm sống khác biệt.

Takara Residence hứa hẹn gia tăng sức nóng ở Bình Dương vào dịp cuối năm 2021, đầu 2022.

Takara Residence còn sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc ngay trung tâm Thủ Dầu Một, nằm trên ba trục đường, đường 30-4, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tri Phương, kết nối Đại lộ Bình Dương, trong bán kính 5km cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích ngoại khu của thành phố Thủ Dầu Một. Dự án bao gồm 520 nhà phố liên kế, 668 căn hộ và 97 biệt thự, tọa lạc trên quy mô hơn 19 ha, với điểm nhấn là chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ theo chuẩn phong cách Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Dương bao gồm tổ hợp thể thao cảnh quan ngoài trời Yoko Club House: khoáng nóng Onsen, trà đạo Yasu; cụm mảng xanh 3 công viên chủ đề Zen: Nyoko, Santoso và Haruko; hay các khu phố ẩm thực nhộn nhịp: ẩm thực đường phố Yatai và lẩu Shabu Shabu. Takara Residence hứa hẹn sẽ là “thỏi nam châm” hút dòng tiền mạnh nhất ở Bình Dương trong thời gian tới.