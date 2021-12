Sắt thép xây dựng đồng loạt giảm giá

Khảo sát tại website của các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép cho thấy, hiện giá bán mặt hàng này đã giảm đáng kể so với tháng 11/2021.

Cụ thể, thép Việt Ý điều chỉnh giảm giá bán với dòng thép cuộn CB240 400 đồng/kg, xuống còn 16.210 đồng/kg; thép D10 CB300 giảm 410 đồng/kg, hiện có mức giá 16.310 đồng/kg.

Còn thép Hòa Phát giảm sâu giá bán với 2 sản phẩm của hãng, gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 400 đồng xuống mức 16.260 đồng/kg; thép D10 CB300 giảm 310 đồng có giá 16.410 đồng/kg.

Tương tự từ ngày 7/12, thương hiệu thép Việt Đức đã giảm 410 đồng/kg cho sản phẩm thép cuộn CB240, thanh vằn D10 CB300 xuống còn 16.240 - 16.540 đồng/kg.

Bên cạnh đó, thép Việt Sing và thép Việt Nhật cũng đồng loạt giảm giá sâu từ 400 - 460 đồng với 2 sản phẩm là thép cuộn CB240, thép thanh vằn D10 CB300. Hiện thép cuộn CB240 thương hiệu Việt Sing được bán với giá 16.040 đồng/kg và dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.090 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 của Công thép Việt Nhật có giá 16.190 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Mỹ, Pomina cũng điều chỉnh giảm 400 - 410 đồng/kg với dòng thép cuộn CB240.

Lý giải nguyên nhân khiến các doanh nghiệp sản xuất sắt, thép đồng loạt giảm giá, đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nêu rõ, dịch Covid-19 kéo dài nên nhiều công trình xây dựng tạm thời hoãn lại do lệnh giãn cách xã hội. Hiện nay dù các công trình xây dựng dù được tái khởi động trở lại nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu lực lượng lao động, nhất là khu vực phía Nam. Điều này khiến việc tiêu thụ sản phẩm trong tháng 11/2021 đạt 872.846 tấn, giảm 26,11% so với tháng 10 và lao dốc 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung trong 11 tháng, các doanh nghiệp sản xuất thép chỉ tiêu thụ được 10,9 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2020. Sức tiêu thụ giảm mạnh là một trong những nguyên nhân kéo giá thép đi xuống. Bên cạnh đó giá phôi nguyên liệu trên thị trường thế giới đang lao dốc cũng là lý do khiến doanh nghiệp sản xuất thép phải giảm giá sản phẩm.

“Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá phôi thép đã giảm 253.000 đồng/tấn còn 14,9 triệu đồng/tấn vào cuối tháng 11/2021. Giá phôi nội giao dịch ở mức 14,5 - 15 triệu đồng/tấn, thấp hơn từ 400.000 đồng/tấn đến 1,2 triệu đồng/tấn so với thời gian trước đó” - đại diện VSA dẫn chứng.