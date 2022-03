Saigontourist Group tung nhiều chương trình hấp dẫn dịp 8-3

05/03/2022 7:32 AM (GMT+7)

Tại TP HCM, khách sạn Rex Sài Gòn dành tặng những khách hàng nữ món quà là một phần bánh ngọt tráng miệng khi đến dùng bữa tại các nhà hàng tầng trệt và nhà hàng tầng 5 của khách sạn, áp dụng từ 18 giờ đến 22 giờ đúng ngày 8-3.

Trong tháng 3, khách sạn đồng thời phục vụ chương trình món ngon của tháng với salad bơ và thịt cua, một gợi ý tuyệt vời để thực khách tự thưởng cho bản thân hay dành tặng cho người thương trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Dịp này, những người yêu thích hương vị ẩm thực châu Âu có thể đến khách sạn Grand Sài Gòn, nơi phục vụ thực đơn Âu cao cấp tại Rooftop Grand Lounge (tầng 20) từ 11 giờ - 22 giờ ngày 8-3. Với giá combo 1.200.000 đồng/khách, khách sạn tặng thêm 1 ly rượu vang, ưu đãi 10% cho khách thanh toán dịch vụ trước ngày 7-3 và giảm 10% cho khách đang lưu trú. Nếu mua gói combo 1.800.000 đồng, khách còn được tặng thêm 1 voucher sử dụng dịch vụ gội đầu mát xa thư giãn tại Tommy Hair Salon hoặc 1 voucher sử dụng dịch vụ mát xa chân tại Le Grand Spa.

Trong chương trình ẩm thực đặc biệt ngày 8-3, khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ tại hai khu vực. Nhà hàng Catinat có gói combo 200.000 đồng, gồm 1 món ăn, 1 món uống và kem, thời gian phục vụ từ 6 giờ - 22 giờ. Trong khung thời gian từ 18 giờ - 22 giờ, Sky Bar giới thiệu buffet hải sản BBQ và thức uống đi kèm với giá vé 1.200.000 đồng, đặc biệt ưu đãi 30% cho khách nữ, giá bán còn 840.000 đồng. Ngoài ưu đãi này, mỗi khách hàng nữ khi sử dụng dịch vụ ẩm thực tại khách sạn trong ngày 8-3 còn được tặng 1 hoa hồng và 1 viên sôcôla, thời gian phục vụ từ 6 giờ - 23 giờ.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, khách sạn New World Sài Gòn mang đến những chương trình hấp dẫn và ngọt ngào để khách dành tặng cho một nửa kia của mình với tiệc buffet hải sản vào tối 8-3, tiệc Wine Not Night theo phong cách Tây Ban Nha sôi động, tuần lễ bánh ngọt giảm giá 25% cùng những gói kỳ nghỉ tại chỗ vô cùng lãng mạn. Đáng chú ý, tiệc buffet hải sản tối 8-3 diễn ra tại nhà hàng Parkview Café, giá vé từ 1.188.000 đồng, tặng kèm một ly cocktail ngọt ngào dành cho mỗi thực khách nữ. Nếu lỡ dịp 8-3, khách có thể ghé đến Whisper Bar & Lounge vào thứ 6 hằng tuần để nâng ly cùng tiệc Wine Not Night được khuấy động bởi ban nhạc live sôi động.

Lấy cảm hứng từ ngày Quốc tế Phụ nữ, bếp trưởng của khách sạn Caravelle Sài Gòn đã sáng tạo 5 món trong thực đơn đặc biệt dành cho thực khách nữ, với giá từ 1.590.000 đồng, bắt đầu phục vụ từ ngày 7-3 tại nhà hàng Reflections, nơi khách ôm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của nhà hát Opera và thành phố rực rỡ khi màn đêm buông xuống. Khách sạn còn có chương trình "Đêm dành riêng cho các nàng" tại Saigon Saigon Rooftop Bar, nơi khách có dịp tận hưởng bầu không khí độc đáo, DJ và buổi biểu diễn nhạc sống cũng như bản phối tuyệt vời từ các bartender, với giờ vàng ưu đãi từ 17 giờ - 19 giờ, giảm giá 50% cho các loại nước uống.

Với chủ đề "Gửi trọn yêu thương", chương trình ẩm thực 8-3 sẽ được khách sạn Continental Sài Gòn phục vụ tại khu vực sân vườn với thực đơn gọi món từ 429.000 đồng/khách và tại nhà hàng Le Bourgeois với thực đơn gọi món đặc biệt từ 999.000 đồng/khách. Dịp này, khách sạn tặng 1 bông hồng, kèm ưu đãi 30% trên set menu Âu dành cho khách nữ.

Từ 7 giờ - 22 giờ ngày 8-3, khách sạn Kim Đô giới thiệu hai thực đơn ẩm thực Quốc tế Phụ nữ với giá từ 590.000 đồng/khách và tặng kèm 1 ly sữa chua dâu cho mỗi khách. Từ 11 giờ - 13 giờ 30 ngày 8-3, khách sạn Oscar Sài Gòn tặng ngay 2 voucher cơm trưa dành cho nhóm trên 10 khách khi đến dùng buffet trưa (giá vé 200.000 đồng/khách) tại nhà hàng Starlight. Dịp này, khách sạn Sài Gòn tặng cho các khách hàng nữ lưu trú tại khách sạn 1 cash voucher trị giá 100.000 đồng để khách sử dụng dịch vụ phòng ngủ và ăn uống tại TC41.

Ở khu vực quận 5, khách sạn Đồng Khánh phục vụ chương trình buffet 8-3 từ 18 giờ - 21 giờ tại sảnh Phú Quý (lầu 4), với giá vé chỉ 299.000 đồng/người lớn và 199.000 đồng/trẻ em. Khách sạn tặng miễn phí vé thứ 11 dành cho khách mua 10 vé, kèm ưu đãi giảm 10% dành cho khách nữ có sinh nhật ngày 8-3 và giảm 10% đối với khách đang lưu trú tại khách sạn. Khách sạn Thiên Hồng sẽ mang đến cho thực khách tiệc buffet mừng ngày Quốc tế Phụ nữ có giá 299.000 đồng dành cho người lớn và 199.000 đồng dành cho trẻ em.

Trong khi đó, nhân dịp 8-3, Làng Du lịch Bình Quới tái khởi động chương trình buffet ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ diễn ra tại Khu du lịch Bình Quới 1 vào chiều tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 5-3. Buffet được chuẩn bị công phu với thực đơn gồm hơn 70 món ngon chọn lọc từ các vùng sông nước Nam bộ mang đậm hương vị quê hương như cá lóc nướng trui, bò nướng lá lốt, gà nướng Bình Quới, bún mắm Sóc Trăng cùng các món đặc sản chế biến từ bê thui giá tréo tại chỗ.

Đến với chương trình từ lâu đã thành thương hiệu ẩm thực của Bình Quới, thực khách và gia đình còn có dịp hòa mình vào không gian trang trí đậm nét Nam bộ và các hoạt động giải trí như xổ số lô tô trúng thưởng, trò chơi dân gian vui nhộn, thưởng thức những giai điệu đờn ca tài tử ngọt ngào, sâu lắng. Đặc biệt, với chương trình buffet ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ diễn ra vào ngày 8-3, Làng Du lịch Bình Quới giảm ngay 10% cho những thực khách mặc trang phục áo dài, áo bà ba và giảm 10% cho khách hàng đặt trước ngày 8-3. Giá vé buffet là 320.000 đồng/người lớn và 190.000 đồng/trẻ em.

Từ ngày 4 đến 8-3, một thành viên khác thuộc Làng Du lịch Bình Quới là Khu du lịch Tân Cảng giới thiệu gói combo hải sản và combo nướng BBQ với giá chỉ từ 449.000 đồng/khách, kèm ưu đãi tặng bánh khai vị cho khách đặt tiệc và phần quà bất ngờ dành cho khách nữ có ngày sinh 8-3. Dịp này, tàu nhà hàng Sài Gòn ra mắt thực đơn gọi món (set menu) dành cho 2 khách trở lên, giá từ 450.000 đồng/khách (bao gồm 1 đơn vị thức uống), trải nghiệm không gian lãng mạn, thoáng đãng trên hành trình khám phá Sài Gòn lung linh về đêm nhìn từ hai bên bờ sông.

Tại khu vực miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ (Ninh Thuận) áp dụng mức ưu đãi 5% giá phòng (giá khuyến mãi chỉ 699.000 đồng/khách/đêm) dành cho những khách hàng nữ có sinh nhật ngày 8-3 khi đặt phòng từ nay đến hết ngày 8-3-2022. Giá bao gồm ăn sáng và 1 bữa trưa hoặc tối, thực đơn gọi món gồm súp, salad, mì Ý, bò bít tết... Vào lúc 11 giờ và 18 giờ các ngày 7, 8-3, khách sạn Saigontourane (Đà Nẵng) sẽ phục vụ thực đơn ẩm thực Quốc tế Phụ nữ tại nhà hàng Le Chalet với giá chỉ 199.000 đồng/khách, áp dụng mức ưu đãi 10% dành cho nhóm từ 20 khách và tặng 1 ly nước ép dứa dành cho khách nữ.

Từ 18 giờ 30 - 21 giờ ngày 8-3, khách sạn Sài Gòn - Morin (Huế) giới thiệu chương trình dạ tiệc buffet gồm hơn 40 món ăn hấp dẫn tại nhà hàng sân vườn Le Rendezvous, phục vụ nhạc hòa tấu các tình khúc, bốc thăm may mắn với các phần quà hấp dẫn là các voucher phòng ngủ tại các khách sạn tại TP HCM. Buffet có giá 399.000 đồng/người lớn và 239.000 đồng/trẻ em, đặc biệt giảm 10% khi khách mua từ 10 vé người lớn trở lên.

Dịp này, khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị) tặng khách 1 chai champagne cho tiệc từ 20-49 khách, miễn phí trang trí bong bóng cho tiệc từ 50 khách. Vào lúc 19 giờ tối 8-3, khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (Buôn Ma Thuột) phục vụ chương trình "Dành cho người phụ nữ tôi yêu" thực đơn gọi món có giá 283.000 đồng/khách, tặng kèm 1 phần bánh Tiramisu cho khách hàng nữ.

Còn tại khu vực miền Bắc, từ nay đến ngày 10-3, khách sạn Sài Gòn - Hạ Long (Quảng Ninh) áp dụng ưu đãi dịch vụ phòng ngủ kèm ăn uống với giá chỉ 1.200.000 đồng dành cho 2 khách, bao gồm 1 bữa sáng và 1 bữa tối. Trong thời gian này, khách sạn phục vụ bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Panorama để khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Hạ Long, với giá chỉ từ 400.000 đồng/khách.