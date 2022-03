Saigon Co.op dự kiến mở thêm 3-5 siêu thị, đại siêu thị

30/03/2022 5:52 AM (GMT+7)

Sáng 29-3, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022

Báo cáo tại hội nghị, ban lãnh đạo Saigon Co.op đã nêu hàng loạt khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 trong năm 2021 như chuỗi cung ứng đứt gãy, chi phí đầu vào, vận hành hệ thống tăng cao, phải bù lỗ trong nhiều thời điểm để bảo đảm đủ hàng hóa thực phẩm tươi sống cung ứng cho thị trường TP HCM...

Kết quả kinh doanh của Saigon Co.op trong năm 2021 ghi nhận doanh số đạt 30.671 tỉ đồng, giảm 7,8% so cùng kỳ. Công tác phát triển mạng lưới cũng bị ảnh hưởng lớn do dịch, chỉ phát triển thêm được gần 40 điểm bán mới gồm Co.opmart, Co.op Food, Co.op Smile, Cheersvà Finelife. Mặt khác, các chuỗi mô hình bán lẻ nhỏ cũng tập trung rà soát, đóng cửa những điểm bán không hiệu quả và ngưng hợp tác với các Co.op Food nhượng quyền, do các đối tác không đáp ứng các điều khoản cam kết trong hợp đồng.

Điểm sáng của Saigon Co.op trong năm 2021 là doanh số các kênh online (App SGC, Co.oponline, App liên kết) tăng trưởng tốt trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh, cao hơn 5 lần so với trước giãn cách.

Tập thể lãnh đạo Saigon Co.op quyết tâm đồng lòng thực hiện các mục tiêu knih doanh đã đề ra trong năm 2022

Cùng với đó, Saigon Co.op đã thể hiện được vai trò tiên phong khi phối hợp với lực lượng quân đội, các đoàn thể, chính quyền địa phương cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các khu vực dân cư, phong tỏa, cách ly, các "vùng xanh"…; nỗ lực tối đa để phục vụ cung cấp suất ăn cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, điểm tiêm chủng, chốt trạm…

Định hướng năm 2022, với quyết tâm "vượt khó, cách tân – thị phần giữ vững", ban lãnh đạo Saigon Co.op tập trung nguồn lực để cách tân nội tại ở tất cả các hoạt động vận hành, đây là mục tiêu quan trọng để tạo nền tảng tăng tốc trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Phấn đấu doanh thu tăng trưởng 4,5% so với năm 2021.

Về phát triển mạng lưới, Saigon Co.op dự kiến mở mới 3-5 siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại và 80-100 điểm bán lẻ nhỏ. Kiên quyết đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình các điểm bán hoạt động không hiệu quả. Tập trung củng cố và đẩy mạnh phát triển chuỗi Co.op Food; quy hoạch, phân định rõ phân khúc phát triển của từng chuỗi Co.op Food, Co.opSmile, Cheers.

Ban lãnh đạo Saigon Co.op đề ra kế hoạch triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất, kinh doanh năm 2022 là: tập trung số hóa – điện toán hóa; tinh chuyển, chấn chỉnh các hoạt động; kho bãi và logistics; thương mại điện tử; cách tân, đổi mới; hiệu quả.

Theo Người Lao Động