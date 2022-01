Sắc màu quyến rũ chợ phiên vùng cao ngày Tết

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngày cuối năm, từ các bản làng trên núi cao, đồng bào dân tộc người H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… cùng những chú ngựa thồ hàng xuống chợ trong không khí vui vẻ và khí thế. Sắc màu sặc sỡ của những chiếc váy áo, trang phục của đồng bào các dân tộc làm chợ phiên ngày cận Tết thêm đẹp và quyến rũ.



Chợ Tết dồi dào hàng hóa và quy tụ đủ những sản vật của vùng cao Tây Bắc, hàng lá dong xanh bên những sợi lạt chẻ từ cây dang rừng dài óng; hàng bán hương Tết do chính tay đồng bào làm ra thơm ngào ngạt; những can rượu ngô chưa thử nhấp môi đã ngọt say đầu lưỡi; hàng bán quả bưởi vàng ươm dậy lên mùi vị của Tết quê; rồi mộc nhĩ, măng khô, gừng tươi và cả măng vầu đầu mùa mới đào…. Dường như mùa xuân đã về chợ phiên Bát Xát ngày cuối năm.

Lá dong xanh lấy từ trên rừng được bày bán ngay bên đường

Kề bên là hàng bán lạt chẻ từ cây giang rừng để buộc bánh chưng và giò

Bưởi quê vàng ruộm

Chuối bày ngũ quả Măng rừng đầu mùa rất ngon

Người Giáy mang mía xuống chợ bán Tết

Hoa chuối rừng đỏ tươi bày bán bên hoa quả Tết

Chọn mua chiếc nồi nhôm to

Sắm váy áo mới vui Tết

Xuân đã về với những cành đào khoe sắc