Rà soát tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước với Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ người dân miền Trung năm 2020

CQĐT đã mời ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc

Theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung trong đợt mưa lũ xảy ra vào năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do đó, Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp cung cấp các tài liệu cho C02 như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Nguồn tin nêu trên cũng xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Riêng danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện phải rà soát.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang vào cuộc xác minh theo thông tin đại chúng về các hoạt động quyên góp từ thiện của các ca sĩ, nghệ sĩ chứ không riêng cá nhân nào.

“Đối với thông tin vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên bị cấm xuất cảnh, căn cứ vào các quy định, tôi sẽ cho kiểm tra lại bộ phận tố tụng và sẽ có thông tin cụ thể sau”, vị lãnh đạo này nói.

Các địa phương báo cáo gì?

Ngày 15/10, bà Trần Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đã gửi văn bản đến Công an TPHCM cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh.

“Đoàn từ thiện đại diện cho nghệ sĩ Hoài Linh và khán giả đã trao 400 triệu đồng tại địa phương, bao gồm kinh phí xây dựng mới 6 căn nhà và 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng”, bà Thảo cho biết.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, cũng xác nhận đã gửi báo cáo đến Công an TPHCM liên quan đến hoạt động của đoàn từ thiện đại diện cho Hoài Linh. Theo đó, cuối tháng 5/2021, đoàn đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh có đến địa phương trao quà từ thiện cho bà con huyện Nam Trà My, tổng cộng 500 suất, mỗi suất 1 triệu đồng.

“Thời điểm đó do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên chúng tôi chỉ mời đại diện 5 hộ đến hội trường huyện trao trực tiếp. Số tiền còn lại được bàn giao và kế toán kiểm đếm, sau đó UB MTTQ Việt Nam huyện chuyển về Ban cứu trợ xã trao cho các hộ dân có trong danh sách. Quá trình trao tại xã được chụp ảnh, quay phim”, ông Hùng thông tin.

Chiều 15/10, ông Nguyễn Vĩnh Quyền, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” tặng 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Lâm và xã Hải Hưng thuộc huyện này. Theo vị này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không trực tiếp về địa phương mà thông qua người đại diện, đề nghị địa phương khảo sát đối tượng để hỗ trợ.

Ông Lê Văn Xứ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hải Lâm và ông Võ Văn Lực, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hải Hưng cho biết, quá trình hỗ trợ đều do đoàn từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực hiện từ khâu thiết kế, khởi công xây dựng đến bàn giao… Sau đó, đoàn công bố tổng kinh phí hỗ trợ xây mỗi nhà là 62 triệu đồng. Địa phương chỉ hỗ trợ khảo sát đối tượng và giới thiệu cho đoàn từ thiện. Ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cũng hỗ trợ cho hơn 2.300 hộ dân chịu ảnh hưởng do mưa lũ tại địa phương này.

Ngoài các tổ chức tín dụng, Cục C02 phối hợp với UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh miền Trung làm rõ số tiền một số người đã cứu trợ tại địa phương. Cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Công an các địa phương đã được giao nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để phát hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.