Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC, thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) cho biết, trong tháng 1, NCSC đã ghi nhận 1.383 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 10,29% so với tháng 12-2021.