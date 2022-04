Quy định mới của EC: Hàng dệt may phải "xanh hóa"

Theo thông tin mới nhất, EC vừa đề xuất áp dụng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường này.

Quy định mới của EC yêu cầu hàng dệt may vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Để đạt được tiêu chuẩn này, nhà sản xuất phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường.

Khi hàng dệt may không còn sử dụng được, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm thu hồi và tái chế, hạn chế tối đa việc đốt và chôn lấp các sản phẩm. Tất cả những thông tin trên phải được nhà sản xuất cung cấp cho người tiêu dùng thông qua việc gắn hộ chiếu kỹ thuật số cho từng sản phẩm.

Quy định mới của EC yêu cầu hàng dệt may vào thị trường châu Âu phải "xanh hoá".





Quy định sinh thái của EC cũng kêu gọi các công ty thời trang giảm số lượng bộ sưu tập mỗi năm. Đây chính là nỗ lực "xanh hóa" ngành dệt may vì lợi ích toàn cầu của EC.

Trước yêu cầu này, ngành dệt may Việt Nam phải thay đổi để đáp ứng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường châu Âu.

Thực tế những năm gần đây, ngành dệt may đang không ngừng cơ cấu lại, đổi mới công nghệ và chú trọng vấn đề nguồn gốc nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất "xanh". Người tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ hoặc châu Âu ngày càng đòi hỏi các quy trình sản xuất phải sạch hơn và hàng hoá thân thiện với môi trường hơn.

Theo ông Vũ Ðức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS): Nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn hàng lớn trên thế giới đang phải tuân thủ những yêu cầu liên quan “xanh hóa” trong sản xuất.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển đổi sản xuất, đáp ứng cam kết toàn cầu và yêu cầu pháp luật của châu Âu, trong đó có Luật Thẩm định doanh nghiệp Đức có hiệu lực vào năm 2023, yêu cầu phải nhận diện, ngăn chặn, giảm nhẹ và chịu trách nhiệm các rủi ro môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường châu Âu, đa số doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn hàng lớn đã tiếp nhận những yêu cầu “xanh hóa” trong sản xuất, như thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường và cắt giảm phát thải…

“Xanh hóa” ngành dệt may là xu thế toàn cầu mà các doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải triển khai để đạt mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng xuất khẩu vào các thị trường lớn đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP May 10 cho biết: Hiện nay, rất nhiều khách hàng yêu cầu May 10 phải sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, nguyên liệu tái chế để không khai thác nhiều nguồn tài nguyên và sau khi sử dụng xong chỉ 5-10 năm tự phân hủy. Đây cũng chính là mục tiêu mà May 10 đang tập trung triển khai.