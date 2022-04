Quà quê đãi khách từ hồ Trị An

Nổi danh là địa điểm du lịch hấp dẫn với cảnh sắc thiên nhiên rừng - hồ nằm trên dòng sông Đồng Nai hiền hòa thu hút khách du lịch, hồ Trị An cũng là nơi được nhiều người nhắc đến với các món đặc sản tươi và đặc sản cá khô chế biến từ các loại cá sinh sống và nuôi trên hồ như: cá lóc, cá cơm, cá kìm…

Đây cũng là những món quà quê được du khách lựa chọn mỗi khi có dịp về hồ Trị An nghỉ dưỡng. Theo một số khách du lịch, ngoài các món đặc sản tươi sống thưởng thức tại chỗ, các loại cá khô cũng có những hương vị đặc biệt và do người dân nơi đây trực tiếp chế biến nên vẫn bảo đảm được độ tươi ngon hơn hẳn các sản phẩm mua từ chợ.

* Món ngon giản dị

Đầu tiên phải kể đến cá kìm, loài cá này có vô số trên hồ Trị An, tập trung nhiều nhất tại khu vực ấp Bến Nôm (xã Phú Cường, H.Định Quán). Do đặc thù cá sinh sản nhanh nên sản lượng cá đánh bắt được khá lớn. Để bảo quản được lâu mà vẫn giữ vị ngon riêng nên ngư dân đã chế biến ra món cá kìm khô, du khách có thể mua làm quà cho người thân.

Theo các ngư dân, quy trình chế biến các kìm khô không quá khó nhưng phải có kinh nghiệm về cách tẩm ướp và phơi hiệu quả ngay khi cá vừa cập bến, nhiều hộ gia đình còn làm cá phơi tại thuyền để bảo đảm độ tươi, thơm và ngọt thịt sau khi phơi khô. Chị Trần Thị Nhung, người chuyên làm cá thuê cho một cơ sở làm khô cá kìm tại xã Phú Cường cho biết, muốn cá khô ngon thì cần phải lựa loại cá kìm tươi mới đem về, rửa cá sạch với nước. Quá trình làm cá, người làm phải bỏ ruột, cắt đầu và sau đó xẻ làm hai con cá phơi trên những tấm khung lưới cho đến khi đạt độ khô nhất định.

Theo chị Nhung, cá khô khi ăn sẽ mềm nhưng vẫn đủ độ giòn, dai, thơm và béo. “Món ngon và được nhiều người ưa thích nhất là cá khô chiên giòn trộn với xoài xanh. Món này cũng dễ làm, chỉ cần chiên hoặc nướng cá khô, đem trộn với xoài xanh xắt sợi nhỏ, trộn thêm chút nước mắm ớt tỏi sẽ trở thành món ngon khó cưỡng” - chị Nhung chia sẻ thêm.

Năm 2020, sản phẩm khô cá kìm hồ Trị An được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của H.Định Quán, địa phương có làng cá bè, có các cơ sở sản xuất cá khô cũng như có nơi tập trung bán các đặc sản cá khô từ hồ Trị An tại xã Phú Ngọc. Do đó, nghề làm khô cá kìm, khô cá lóc… là nghề truyền thống của địa phương. Đặc biệt, khô cá kìm là đặc sản độc đáo của hồ Trị An vì độ thơm ngon và có nguồn cung đều đặn quanh năm. Nhưng trước đây, nghề chế biến này vẫn phát triển manh mún, lẻ tẻ từng hộ gia đình. Kể từ khi khô cá kìm trở thành sản phẩm OCOP của H.Định Quán, các hộ chế biến đã tham gia, tạo chuỗi liên kết để có sản lượng lớn, đăng ký nhãn hàng chung cho khô cá kìm của cả vùng.