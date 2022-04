29/04/2022 6:00 AM (GMT+7)

Lễ ra mắt tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30-4-2022 sẽ diễn ra trên đường Hai Bà Trưng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ và thương mại. Đây là hoạt động được tổ chức đảm bảo thuần phong mỹ tục, văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm, phù hợp với phát triển chung của TP Cần Thơ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị ra mắt, triển khai phố đi bộ đã được quận Ninh Kiều thực hiện chu đáo, sẵn sàng chào đón du khách…

Hoạt động trang trí, chỉnh trang đô thị được triển khai thực hiện tại đường Hai Bà Trưng, sẵn sàng ra mắt Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều.





Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều được thực hiện trên đường Hai Bà Trưng, công viên Ninh Kiều thuộc phường Tân An - nơi tiếp giáp với tuyến sông Cần Thơ, có chiều dài khoảng 700m.

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, các hoạt động khảo sát, thống kê các hộ dân trên tuyến phố đi bộ có nhu cầu kinh doanh, sử dụng phương tiện giao thông, cấp thẻ ra vào theo quy định; đồng thời, lấy ý kiến về sự đồng thuận của nhân dân trên tuyến phố đi bộ đã được thực hiện chu đáo. Công tác xã hội hóa đầu tư 2 cổng chào, các công trình phụ và hàng rào chắn của phố đi bộ cũng được thực hiện tốt. Trong đó 1 cổng chào đặt ở vị trí trục chính đường Hai Bà Trưng, đoạn từ ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh; cổng chào thứ 2 đặt ở vị trí ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự; thiết kế 8 điểm chốt chặn ở các đường nhánh vào phố đi bộ, công trình phụ hàng rào chắn, sân khấu, điểm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật... được xây dựng chu đáo, an toàn.

Ông Trần Quốc Thành - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, cho biết: “Công tác chỉnh trang, cải tạo, tu bổ cảnh quan được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động khảo sát, bảo trì, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, trang trí đèn nghệ thuật khu vực tuyến phố đi bộ và công viên Ninh Kiều; bố trí khu vực vệ sinh, các thiết bị đựng rác công cộng, biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, rào chắn các điểm giao với các tuyến đường khác... cũng được thực hiện chu đáo, cơ bản hoàn tất”.

Về công tác điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách tham quan Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều được ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ, an toàn. Song song với Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều là các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hòa Bình là đường lưu thông hai chiều, nối liền hai tuyến đường này là đường Ngô Gia Tự, Trần Quốc Toản, Thủ Khoa Huân, Tân Trào, Nguyễn Thái Học - Võ Văn Tần, Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh - Châu Văn Liêm đều đáp ứng lưu thông cho xe 2 bánh, 4 bánh. Phương án điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... được xây dựng nghiêm túc và tổ chức lực lượng trông giữ xe cho người dân, du khách tham gia các hoạt động trên tuyến phố đi bộ. Tổ chức các tình nguyện viên tham gia hướng dẫn người dân và khách vào tham quan tuyến phố đi bộ. Đặc biệt, ban tổ chức xây dựng và triển khai phương án ngăn chặn tình trạng bán hàng rong, người ăn xin, mua bán chèo kéo thiếu văn minh trong những ngày tổ chức Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều.

Theo UBND quận Ninh Kiều, Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm, tổ chức lễ ra mắt vào dịp 30-4-2022. Các hoạt động trên tuyến phố đi bộ sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hằng tuần, từ 18 giờ đến 22 giờ. Tùy tình hình thực tế có thể tăng lên 2 ngày trong tuần là thứ 7 và chủ nhật. Giai đoạn sau thí điểm, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của tuyến phố đi bộ, căn cứ tình hình thực tiễn, nhu cầu của du khách và nhân dân sẽ có phương án đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các loại hình dịch vụ và tổ chức thêm một số buổi trong tuần hoặc tổ chức hằng đêm để phục vụ du khách.

Ông Trần Quốc Thành cho biết: “Sau ngày ra mắt và bước vào hoạt động, những hạn chế sẽ tiếp tục hướng dẫn khắc phục, với mục tiêu đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách đến tham quan, giải trí; đảm bảo tuyến phố phải là điểm nhấn, điểm du lịch của Ninh Kiều, của TP Cần Thơ và gắn kết với công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, chợ đêm Ninh Kiều để trở thành chuỗi hoạt động thu hút khách du lịch…”.