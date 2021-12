Phát động “Xuân xanh – Tết khỏe – Sống an lành”

Theo đó, mục tiêu của Chiến dịch “Tiêu dùng xanh” là vận động cộng đồng ưu tiên tiêu dùng xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn cho chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình Shopping Marathon khuyến khích tiêu dùng xanh.

Năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Chiến dịch “Tiêu dùng xanh” thực hiện vào thời điểm cuối năm nhằm phần tạo không khí sôi nổi, tinh thần mua sắm lạc quan, cùng đón chào một mùa xuân an lành, xanh tươi mới.

Chiến dịch “Tiêu dùng xanh” năm 2021 sẽ có những hoạt động chính như: Dự án truyền thông chung lan toả thông điệp “Xuân xanh – Tết khỏe – Sống an lành”, ghi dấu “Đại sứ xanh”, cẩm nang xanh trực tuyến, dự án “Vũ điệu hành động xanh”, cuộc thi ảnh, clip “Xuân xanh – Tết khỏe – Sống an lành”, chương trình khuyến mãi “ Sắm xanh, sống khỏe, Tết an lành” tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh…

Chiến dịch “Tiêu dùng xanh” năm 2021 thu hút sự tham gia của hơn 80.000 tình nguyện viên trên cả nước thông qua nền tảng mạng xã hội như facebook Giờ Trái đất Việt Nam, Tiêu dùng Xanh và fanpage Co.opmart. Trong khuôn khổ lễ phát động chiến dịch còn diễn ra chương trình Shopping Marathon hấp dẫn.

Ông Trần Lâm Hồng, Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Về phía hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra xây dựng những chính sách khuyến mãi hàng hóa, khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường, tặng điểm thưởng kết hợp với bố trí các khu vực trưng bày riêng biệt cho sản phẩm thân thiện môi trường của doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nhằm đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp xanh.

Ban tổ chức mong muốn doanh nghiệp đồng hành, chung tay cùng thực hiện Chiến dịch “Tiêu dùng xanh”, xây dựng hành vi tiêu dùng thân thiện môi trường của cộng đồng người dân".