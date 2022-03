Phân khúc nhà riêng nội thành khởi sắc

Khan hiếm nguồn cung biệt thự, nhà phố

Nhiều tháng qua, vợ chồng chị Lê Thị Hoài Hương (36 tuổi, làm việc tại phòng khám y khoa ở phường An Phú Đông, quận 12) tìm mua một căn nhà tại TP.HCM nhưng chưa được. Chị Hương cho biết, sau nhiều năm tích góp, vay mượn gia đình, vợ chồng chị có khoảng 2 tỷ đồng, định tìm mua căn nhà để an cư. Nhưng từ cuối năm 2021 đến nay, vợ chồng chị chưa tìm được căn nào phù hợp với số tiền ấy. Dù là nhà trong hẻm cũng ở mức 3-4 tỷ đồng. “Trước Tết, vợ chồng tôi được bạn bè giới thiệu một căn nhà hơn 50m2, 3 phòng ngủ tại phường Thới An (quận 12), với giá 3,5 tỷ đồng. Do còn phân vân giữa mua nhà đất và căn hộ chung cư nên gia đình chưa quyết. Sau tết hỏi lại thì người ta đã tăng giá lên 4 tỷ đồng”, chị Hương cho biết.

Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) ở TP.HCM có nhiều dấu hiệu khởi sắc, khi thành phố chuẩn bị đầu tư nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài… Dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên thị trường BĐS cũng “nóng” dần. Anh Trương Văn Tới, người môi giới BĐS tại địa bàn khu Đông, cho biết 3 tháng qua, lượng khách có nhu cầu mua nhà liền thổ tăng vọt, tranh thủ đầu tư để chờ thời. “Những ngày gần đây, khách hàng liên hệ mình tìm nhà phố giá tốt nhưng không có hàng. Giờ phân khúc này giá khá cao, tầm 20 tỷ đồng/căn, hàng mới cũng không còn nhiều. Trong tình hình lạm phát như lúc này, thị trường nhà phố chỉ dành cho người có nhiều tiền mặt”, anh Tới nói.

Chừng 3 năm trở lại đây, mặt bằng giá nhà liền thổ tại TP.HCM không ngừng tăng cao. Ông Nguyễn Quốc Bình, giám đốc một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhà phố tại TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, giáp tết, giá nhà đất mặt tiền các trục đường Song Hành, Trần Não… có giá giao dịch trung bình 200 triệu đồng/m2, thì nay tăng lên 250-300 triệu đồng/m2. Cá biệt có những tuyến đường liền kề với cầu Thủ Thiêm như Lương Định Của, giá lên tới 350-400 triệu đồng/m2; khu vực đường Liên Phường, đường Đỗ Xuân Hợp... giá giao dịch tăng 140-160 triệu đồng/m2 lên 160-200 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại TPHCM tiếp tục khan hiếm. Cụ thể, đại diện đơn vị này cho hay, ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung tại TP.HCM giảm đến 65% so với nhiều năm trước.