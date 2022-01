Ôtô tiêu thụ chậm dù giá giảm

Tiêu thụ xe nội giảm 10%

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12-2021 (tháng đầu tiên áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước), có 46.759 xe các loại được tiêu thụ trên thị trường, tăng 25% so với tháng trước đó, song giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2021, tiêu thụ ôtô các loại đạt hơn 277.000 chiếc, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, tiêu thụ xe sản xuất, lắp ráp trong nước giảm 10%, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 24%.