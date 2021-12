Nuôi cà cuống kiếm gần tỷ đồng mỗi năm

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp từ mô hình nuôi cà cuống, anh Hoàng Anh cho biết: "Tuy xuất hiện từ sông nước, đồng ruộng nhưng hiện nay do môi trường sống có nhiều thay đổi, con cà cuống hoang dã cũng dần biến mất trong tự nhiên. Nhận thấy điều đó, bằng niềm yêu thích đặc biệt đối với con cà cuống, mình đã quyết định nuôi thử. Lúc đầu gia đình phản đối, nhưng mình vẫn quyết làm. Qua nhiều lần nuôi và nhân giống cà cuống thất bại do chưa am hiểu rõ về loài cà cuống, nhưng với quyết tâm, không nản chí, cuối cùng mình đã nắm rõ được quy trình kỹ thuật chăn nuôi cà cuống”.