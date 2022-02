Nữ hoàng Anh ra mắt thương hiệu nước sốt tự chế biến

Các sản phẩm dạng gia vị lỏng này là nước sốt tương cà chua và nước sốt nâu (tương tự như nước sốt bít tết cổ điển), được chế biến theo công thức đặc biệt do Nữ hoàng sáng chế với các nguyên liệu sẵn có gồm cà chua, quả chà là, nước giấm táo… được trồng trong khu điền trang rộng lớn, thuộc khuôn viên quần thể dinh thự Hoàng gia ở làng Sandringham, trong địa hạt Norfolk, phía Đông Vương quốc Anh, cũng là tài sản riêng của Nữ hoàng do được thừa kế từ Vua cha George VI (1895-1952).

Khẩu hiệu (slogan) quảng cáo cho thương hiệu nước sốt mới là “Perfect for breakfast or any time of day” (Hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bất cứ lúc nào trong ngày). Mỗi loại nước sốt được đóng trong chai có dung tích là 283 mililit (tương đương 295g), cùng giá bán đồng hạng mỗi chai là 6,99 bảng Anh (GBP), tương đương 9,46 USD. Để so sánh, loại nước sốt phổ biến trên thị trường hiện nay có giá bán là 6 GBP (8,12 USD), trong khi trọng lượng lại nhiều hơn là 460g.

Nữ hoàng Elizabeth II, 95 tuổi, là nhà quân chủ trị vì lâu năm nhất trong thời hiện đại.