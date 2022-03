Novaland lãi 2.250 tỷ đồng nhờ “mua rẻ” trong 3 thương vụ M&A năm 2021

3 thương vụ M&A trong năm 2021 đưa về cho Novaland khoản lãi tới 2.250 tỷ đồng. Ảnh: Novaland

Cụ thể, vào ngày 30/6/2021, Novaland đã hoàn tất việc mua 99,98% vốn cổ phần của Công ty CP Nova Final Solution với giá phí là 5.599 tỷ đồng. Tiếp đến, ngày 29/9/2021, Novaland tiếp tục mua lại 69,87% vốn cổ phần của Greenland với giá phí là 2.860 tỷ đồng

Ngày 31/12/2021, Novaland tiếp tục mua 99,98% vốn cổ phần Unity, giá phí 2.150 tỷ đồng.

Do Unity nắm giữ 99,99% vốn cổ phần của Du lịch Bình An; 99,997% của Đà Lạt Lake và 99,88% của Hoàn Vũ nên Novaland cũng đồng thời kiểm soát Du lịch Bình An, Đà Lạt Lake và Hoàn Vũ.

Với chi phí bỏ ra thấp hơn tài sản thuần nhận được, 2 thương vụ mua lại Nova Final Solution và Unity mang về cho Novaland khoản lãi hơn 2.250 tỷ đồng từ giao dịch mua rẻ, được ghi nhận vào doanh thu khác, tương đương 44% tổng lợi nhuận trước thuế 5.086 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Novaland đạt 201.834 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 110.159 tỷ đồng, tăng 26,8% so với thời điểm 31/12/2020, chủ yếu đến từ việc ghi nhận thêm chi phí phát triển dự án tại NovaWorld Phan Thiet.

Đáng lưu ý, 92,3% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 101.656 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 17.249 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cuối năm 2020.

Tại ngày 31/12/2021, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính đã kiểm toán ghi nhận giữ nguyên 60.518 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 68,5% tổng dư nợ vay.

Ngoài ra, tổng giá trị vốn gốc và lãi vay đã thực hiện thanh toán trong năm 2021 đạt gần 29.926 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn.