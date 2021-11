Nông dân kỳ vọng thanh long vụ Tết

Dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng nhiều nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận vẫn kỳ vọng vụ thu hoạch cuối năm sẽ được mùa, được giá để vơi bớt khó khăn.

Vừa bán được lứa thanh long chong đèn đầu tiên gần 3 tấn với giá hơn 10.000 đồng/kg, anh Nguyễn Văn Phong (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) bắt tay vào "chạy" tiếp lứa hàng Tết từ cuối tháng 9 âm lịch. Đến nay, anh bắt đầu rút điện để cây thanh long ra trái trên tổng số 500 trụ chong đèn.

Sau lứa thanh long nghịch vụ đầu tiên trong năm giá bán không cao như kỳ vọng, anh Phong hy vọng lứa Tết này sẽ khá hơn. "2-3 hôm rồi trời đổ mưa nên tôi ngừng chong đèn. Hy vọng thời tiết mát, thanh long sẽ ra trái đạt yêu cầu, giá bán Tết năm nay sẽ hơn năm ngoái" - anh Phong bày tỏ.

Vụ thanh long Tết năm ngoái, nhiều nhà vườn tại Bình Thuận chỉ bán được với giá dưới 10.000 đồng/kg, khiến nông dân đón năm mới không vui. Bước vào đợt chong đèn nghịch vụ năm nay, dù giá thanh long khởi điểm thấp nhưng đang có xu hướng tăng trở lại ít ngày qua. Cụ thể, giá thanh long thời điểm hiện tại được thương lái thu mua từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, cao hơn gần 5.000 đồng/kg so với đầu mùa chong đèn.

Anh Nguyễn Hữu Hoan (xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) cho biết đầu tháng 10 vừa qua, anh bán được lứa thanh long nghịch vụ hơn 2 tấn. Tuy nhiên, thời điểm đó do mưa liên tục, bệnh nấm trắng trên thanh long xuất hiện nhiều khiến trái chỉ bán được một nửa, một nửa phải vứt bỏ. Không chỉ vậy, giá thanh long thời điểm đầu tháng 10 chỉ dưới 10.000 đồng/kg khiến người trồng lỗ nặng.

Anh Nguyễn Văn Phong rút đèn để chờ lứa thanh long Tết chuẩn bị ra trái

"Biết là khó khăn nhưng mình cũng ráng trồng lứa cuối năm để lo Tết. Gia đình chỉ trông chờ vào thanh long, hy vọng vụ Tết sẽ trúng giá để nông dân bớt khổ" - anh Hoan bộc bạch.



Tại các vùng trồng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam…, đa phần người trồng phải tiết giảm diện tích sản xuất vụ Tết để giảm thiểu rủi do trước tình hình thị trường dễ bị biến động do dịch Covid-19. "Do dịch bệnh còn phức tạp, chi phí xuất khẩu và phân bón tăng cao, trong khi giá thanh long còn thấp nên bà con nông dân ở địa phương đang sản xuất cầm chừng" - ông Huỳnh Cảnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, nhìn nhận.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Thuận, do dịch bệnh, việc xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc đang bị thắt chặt, năng lực thông quan mỗi ngày có hạn, thường xảy ra tình trạng tồn đọng. Do đó, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung của nông dân sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long. Từ đó, nhiều nhà vườn chỉ sản xuất cầm chừng, một số khác lại thiếu nguồn lực để tái sản xuất lứa sau do bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh trước đó.

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, cho hay trong bối cảnh dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tăng cường thông tin, dự báo thị trường, cập nhật tình hình tiêu thụ tại các cửa khẩu. Khuyến cáo nông dân xây dựng kế hoạch rải vụ để tránh sản lượng thu hoạch dồn vào cùng thời điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát lại vùng nguyên liệu sản xuất, diện tích, sản lượng thanh long đến kỳ thu hoạch… để xây dựng phương án tiêu thụ. Trong đó, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa vào các siêu thị, chợ đầu mối… và kết nối nhiều kênh nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác.

Ngoài ra, nâng cao năng lực dự trữ của các kho lạnh, thúc đẩy chế biến sâu, đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, phối hợp với các địa phương phía Bắc có cửa khẩu để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa… là các giải pháp mà Sở NN-PTNT và Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương triển khai để hỗ trợ người trồng, doanh nghiệp kinh doanh thanh long vụ Tết.