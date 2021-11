Những vùng đất tận hưởng "mặt trời mùa đông" giữa giá lạnh Châu Âu

01/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Vùng Cascais của Bồ Đào Nha là một trong những điểm đến nắng đẹp hàng đầu để ghé thăm vào thời điểm này trong năm ở châu Âu. Ảnh: Getty Images

Ghé thăm Cascais, là một trong những điểm đến nắng đẹp hàng đầu để ghé thăm vào thời điểm này trong năm, bạn có thể tận hưởng thời tiết ấm áp hơn trong bộ đồ bơi của mình trên những bãi biển gần thành phố.

Đây là những lựa chọn hàng đầu cho những người yêu thích ánh nắng mặt trời đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi nhanh chóng tại châu Âu vào mùa đông này.

Tirana, Albania

Những tòa nhà chung cư đầy màu sắc ở Tirana, Albania. Ảnh: Getty Images

Thủ đô Tirana của Albania nổi tiếng với kiến trúc đầy màu sắc, bao gồm các địa danh từ thời Ottoman và Liên Xô (cũ). Nó cũng tự hào có một khu rừng thẳng đứng đáng kinh ngạc từ kiến trúc sư Stefano Boeri.

Vì vậy, có rất nhiều lý do để ghé thăm ngoài khí hậu ôn hòa của nó, đạt mức cao trung bình là 17 độ trong suốt tháng 11 và 15 độ trong tháng 12.

Mặc dù hành trình dài hơn từ Bắc Âu, nhưng bạn đã được đảm bảo khá nhiều để có chỗ đứng dưới ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ bên ngoài tối đa trung bình vào tháng 11 và tháng 12: 15 độ C. Nhiệt độ nước biển tối đa trung bình: 15 độ C

Rome, Italy

Piazza del Popolo, Rome. Ảnh: Getty Images

Rome, giống như Paris, luôn là một ý tưởng hay. Mặc dù chúng ta có xu hướng nghĩ về nó như một điểm đến rất đô thị, chỉ mất chưa đầy một giờ để đến bờ biển từ thủ đô của Italy.

Có rất nhiều bãi biển địa phương tuyệt đẹp để bạn lựa chọn và bạn sẽ rất vui khi được ngâm mình trong nước với nhiệt độ cao trung bình là 21C, ngay cả trong tháng 12.

Trên thực tế, nhiệt độ nước biển tại địa phương dự kiến sẽ ấm hơn nhiệt độ bên ngoài, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến nghỉ ngơi trong thành phố kết hợp với bơi lội, thì Rome là một lựa chọn tuyệt vời.

Nhiệt độ bên ngoài tối đa trung bình vào tháng 11 và tháng 12: 15 độ C. Nhiệt độ nước biển tối đa trung bình: 21 độ C

Athens, Hy Lạp

Bãi biển của quận Glyfada, phía nam Athens Riviera. Ảnh: Getty Images

Một thành phố cổ điển khác, Athens cũng được hưởng lợi từ nhiệt độ ấm hơn trong nước. Trong khi hầu hết du khách sẽ nghĩ đến các điểm tham quan lịch sử và tàn tích Hy Lạp khi họ tham quan Athens, có một số bãi biển công cộng ngay bên ngoài thành phố là những bổ sung hoàn hảo cho hành trình khám phá thành phố.

Thành phố cũng có số ngày nắng nhiều nhất được ghi nhận trong số năm thủ đô ở đây, với 268 ngày nắng vào năm 2020 (gần 75% là mặt trời). Nhiệt độ bên ngoài tối đa trung bình vào tháng 11 và tháng 12: 17 độ C. Nhiệt độ nước biển tối đa trung bình: 20 độ C

Lisbon (và Cascais), Bồ Đào Nha

Một điểm ngắm thành phố trong ánh nắng mặt trời Lisbon. Ảnh: Getty Images

Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha và vùng Cascais xung quanh ngập trong ánh nắng quanh năm, với nhiệt độ trung bình là 17 độ C cho đến cuối năm.

Bernardo Barros, Chủ tịch của Visit Cascais cho biết, “với 226 ngày nắng hàng năm và nhiệt độ trung bình gần 20 độ vào cuối năm, Bồ Đào Nha là điểm đến hoàn hảo cho những người muốn thoát khỏi thời tiết ảm đạm và tắm trong phần còn lại của chúng tôi Mặt trời Nam Âu”.

Ông mô tả Cascais là kho báu tiềm ẩn của Bồ Đào Nha, với ánh nắng mặt trời, thức ăn tuyệt vời, những bãi biển hoang sơ và nhiều nền văn hóa. Nhiệt độ bên ngoài tối đa trung bình vào tháng 11 và tháng 12: 17 độ C. Nhiệt độ nước biển tối đa trung bình: 19 độ C

Valletta, Malta

Những con phố cổ của Valletta, Malta. Ảnh: Getty Images

Nhưng nếu mặt trời thực sự là ưu tiên số một của bạn, thì thủ đô Valletta nhỏ bé của Malta là lựa chọn tốt nhất. Với nhiệt độ nước biển tối đa trung bình nằm trong khoảng thấp từ những năm 20 đến tháng 12, Malta là điểm đến lý tưởng dành cho những người muốn bơi lội trên biển cho đến tận năm mới.

Malta có hơn 230 ngày nắng hàng năm (khiến cho thời tiết nắng hơn 63% thời gian trong năm) và nhiệt độ ngoài trời trung bình tối đa là 19 độ C trong suốt các tháng 11 và 12. Nhiệt độ bên ngoài tối đa trung bình vào tháng 11 và tháng 12: 19 độ C. Nhiệt độ nước biển tối đa trung bình: 22 độ C.