Những thức quà từ phố biển Cửa Lò

Cùng với hải sản tươi, sống được các nhà hàng chế biến để thưởng thức tại chỗ, khách du lịch có thể dành thời gian đến quanh các khu chợ trải nghiệm món cá nướng than hồng thơm ngon, mang đậm hương vị biển cả. Do được chế biến bằng phương thức nướng, loại sản phẩm này có thể cất trữ được lâu ngày và mang đi xa. Vì thế, du khách có thể mua về làm quà hay dùng dài ngày. Ảnh tư liệu: Quang An