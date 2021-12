Những nơi nhà đất đắt nhất thế giới

Giá nhà trung bình tại New York là 26.523 USD/m2. Ngoài tình trạng thiếu không gian, một trong những lý do khiến thị trường New York trở nên hấp dẫn là sức hút của thành phố. New York là trung tâm của thời trang, nghệ thuật, tài chính, công nghệ và là thành phố không ngủ của thế giới. Ảnh: Reuters.