Những thành phố thường bị nhầm là thủ đô

Auckland, New Zealand: Auckland là thành phố được biết tới nhiều nhất và cũng là thành phố đông dân nhất ở New Zealand nên nhiều người nhầm rằng đây chính là thủ đô của nước này. Tuy nhiên, thủ đô thực sự của New Zealand là Wellington. Đây là nơi đặt các trụ sở của chính phủ, nghị viện và Tòa án tối cao vào năm 1865, đồng thời được biết tới là thành phố có gió thổi mạnh nhất thế giới.