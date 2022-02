Những quan niệm sai lầm khi tự bảo dưỡng ô tô

Bảo dưỡng không chỉ là đảm bảo thay dầu thường xuyên. Xe hơi là một hệ thống phức tạp của các bộ phận dựa vào chức năng thích hợp. Vì vậy chủ sở hữu hoặc một số người thợ có thể dễ dàng quên kiểm tra bất kỳ một vài chi tiết quan trọng. Giữ cho chiếc xe hoạt động trơn tru có thể giúp chúng ta bớt căng thẳng trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Đặc biệt hiện nay cũng có rất nhiều thông tin sai lệch chủ yếu trên mạng xã hội lan truyền những lời hướng dẫn sai quy cách. Những gì chủ xe cần làm là đọc sách hướng dẫn sử dụng của ô tô và không để người khác nói điều gì là phù hợp với xe của họ. Ngay cả các đại lý cũng đôi khi đánh lừa khách hàng để có thể tăng doanh thu. Dưới đây là 10 quan niệm sai lầm về bảo trì phổ biến nhất khiến chủ xe tốn kém tiền bạc.

10. Thay dầu khi di chuyển 3.000 dặm (khoảng 4.828 km)

Nếu đang lái một chiếc xe cổ không thể sử dụng dầu tổng hợp hoặc bán tổng hợp hiện đại (hoặc bất kỳ động cơ quay nào) thì thay dầu này thường xuyên là điều hợp lý. Tuy nhiên, các phương tiện hiện đại chắc chắn không cần phải thay quá thường xuyên, hầu hết các nhà sản xuất sẽ khuyến nghị thay dầu khi vận hành tới 7.500 dặm (12.070 km) hoặc hơn tùy thuộc vào khí hậu địa phương.

9. Tự chăm sóc ô tô khiến mất quyền lợi bảo hành

Có thể hiểu, hầu hết các đại lý sẽ thúc đẩy chủ xe quay lại nơi bán để hoàn thành công việc bảo trì thường xuyên. Điều này phục vụ họ từ góc độ kinh doanh, giữ số phận chiếc xe của bạn trong tay họ và đồng thời kiếm được nhiều tiền hơn.

Ở một số quốc gia, việc mất quyền lợi bảo hành của hãng do tự bảo dưỡng ô tô có thể xảy ra nhưng đối với hầu hết các nước phương Tây, vấn đề này sẽ là bất hợp pháp. Miễn là chủ sở hữu làm theo các quy trình cần thiết theo hướng dẫn sử dụng và giữ tất cả các hóa đơn, đại lý thì nhà sản xuất không thể làm mất hiệu lực bảo hành của bạn về mặt pháp lý.

8. Sử dụng xăng có chỉ số octan cao giúp tăng hiệu suất

Nếu quan điểm này đúng, sẽ rất nhiều người sẵn sàng sử dụng xăng cao cấp. Trong thực tế, hầu hết các động cơ có độ nén cao thích chạy bằng xăng có chỉ số octan cao, nhưng nó vẫn có thể hoạt động hiệu quả tối đa bằng xăng thường.

Nhiều chiến dịch quảng cáo đã tích cực khuyến khích sử dụng xăng cao cấp, nhưng trên thực tế, không có lợi ích đáng kể nào về hiệu suất từ việc sử dụng loại nguyên liệu này. Mỗi chiếc xe sẽ có khuyến nghị một chỉ số octan nhất định và miễn là chủ sở hữu tuân theo điều đó, họ sẽ hưởng được hiệu suất tốt nhất trên chiếc xe của mình.

7. Làm nóng động cơ

Đối với những chiếc xe cũ sở hữu bộ chế hòa khí và hệ thống làm mát kém hiệu quả, chủ sở hữu cần phải có thao tác làm nóng động cơ, đặc biệt là trong một buổi sáng buốt giá. Tuy nhiên hiện nay, bất kỳ ô tô hiện đại nào cũng có EFI (hệ thống phun xăng điện tử) và các hệ thống làm mát hiệu quả hơn nhiều để làm nóng động cơ khi đang di chuyển. Vì vậy bạn không cần phải làm điều này nữa.

6. Lốp xe sẽ hết hạn sử dụng sau 5 năm

Hầu hết các nhà sản xuất lốp xe đều khá kín tiếng về chủ đề này, khiến các nhà cung cấp và phân phối lốp rất không hài lòng. Trên thực tế, lốp xe có thể tồn tại đến 10 năm nếu được bảo quản đúng cách, lên đến 6 năm trong điều kiện khí hậu và địa hình đường đi khắc nghiệt. Thay lốp xe của bạn sau 5 năm là "ném tiền qua cửa sổ".

5. Cần thay lốp bị thủng

Các hạt xuyên tâm hiện đại có khả năng đàn hồi cực kỳ cao. Do đó, các vết thủng nhỏ từ đinh hoặc vít nếu được sửa chữa một cách an toàn thì chủ sở hữu không có lí do gì để thay một chiếc lốp mới.

4. Xả dầu hộp số

Các chủ xe đời cũ thường có thói quen xả dầu ở hộp số sau vài ngày sử dụng. Mặt khác, các hộp số hiện đại thường được đóng kín. Mặc dù có thể xả dầu, đó là một công việc tốn thời gian và đầy thử thách và không giúp ích nhiều cho chiếc xe. Nếu quan tâm đến bộ phận này, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng chiếc xe của mình.

3. Xả nước làm mát thường xuyên

Việc xả nước làm mát khi mang xe đi bảo dưỡng là hoàn toàn không cần thiết. Hầu hết các chất làm mát hiện đại sẽ có hạn sử dụng kéo dài đến 5 năm (không giới hạn quãng đường di chuyển). Việc xả nước quá thường xuyên không những không cần thiết mà còn khiến xe của bạn có thể bị hư hỏng nếu không thực hiện đúng quy trình và không khí sẽ bị kẹt trong hệ thống.

2. Lắp đặt gói trang trí mùa đông cho xe hiện đại

Nếu sống trong một khu vực có mùa đông khắc nghiệt, người sử dụng sẽ nghĩ tới việc trang bị thêm nhiều tính năng giúp xe hơi của họ vận hành trơn tru. Nếu thường xuyên bảo dưỡng và lắp lốp xe thích hợp, chúng ta sẽ không cần phải thực hiện công đoạn này nữa. Bên cạnh đó, khi đang có ý định cất giữ một chiếc ô tô hoặc xe máy trong một thời gian dài, chỉ cần tháo thiết bị đầu nối âm hoặc lắp đặt bộ kích bình xe hơi, mô tô.

1. Không cần phải kiểm tra mức chất lỏng thường xuyên

Theo nguyên tắc chung, hãy kiểm tra tất cả các mức chất lỏng và áp suất lốp mỗi tuần một lần, kiểm tra tất cả các dây đai và độ mòn của lốp mỗi tháng một lần cho dù chiếc xe của bạn mới đi bảo dưỡng định kỳ cách đây không lâu.