Những lưu ý sử dụng xe máy giúp tiết kiệm xăng

Loại phương tiện máy móc nào rồi cũng đều có thể hư hỏng qua thời gian vận hành như hao mòn các chi tiết, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Vì vậy sau một khoảng thời gian sử dụng, chúng ta nên đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, đúng theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất. Điều này sẽ giúp chiếc xe máy giảm đi sự cố hỏng hóc, đảm bảo tính ổn định và đặc biệt đỡ tiêu tốn nhiên liệu. Ngoài việc đi bảo dưỡng, dưới đây là những cách sử dụng xe máy khác giúp chủ sở hữu tiết kiệm tiền xăng.

Hạn chế chở nặng

Bất kỳ nhà sản xuất nào cũng khuyên chỉ nên chở tối đa 2 người khi sử dụng xe máy. Thậm chí một số dòng xe còn quy định cả tải trọng tối đa vì việc chở nặng hay nhẹ cũng ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu.

Khi xe chở nặng thì động cơ phải tăng công suất hoạt động, “làm việc” nhiều hơn. Tức là xe phải sử dụng nhiều xăng hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu. Điều này dẫn đến "ăn" xăng hơn. Vì vậy chủ xe cần đảm bảo tải trọng xe ở mức được chỉ dẫn, không được chở trên hai người lớn và tránh mang theo vật nặng, cồng kềnh.

Khởi động xe đúng cách

Khởi động khi nút báo sáng hiển thị trên đồng hồ tắt là cách tiết kiệm xăng. Vì ngay khi bật chìa khóa, xe đang thực hiện các bước chuẩn bị để sẵn sàng việc khởi động. Với dòng xe phun xăng điện, sau khi bật khóa, xe sẽ kiểm tra cảm biến và nạp nhiên liệu vào vòi. Nếu bấm đề ngay khi vặn chìa khóa, nó sẽ hoạt động kém hiệu quả và tốn xăng.

Đối với xe số, sau khi bấm đề, người lái nên nổ máy từ 1 - 2 phút trước khi di chuyển. Chúng ta cần đảm bảo hoàn tất công đoạn dầu mỡ được bơm đến các bộ phận xe thì nó mới ít tiêu tốn xăng hơn.

Tắt động cơ khi dừng đèn đỏ

Nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn có thời gian dừng đèn đỏ khá lâu, có thể lên đến hơn một phút. Nếu cứ liên tục bật máy trong thời gian đó thì chủ sở hữu sẽ phải tốn một lượng nhiên liệu đáng kể cho việc vô ích. Nhiều người thợ sửa chữa xe máy khuyên rằng chúng ta nên tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 30 giây. Việc tắt máy và khởi động lại sẽ không làm phương tiện tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn là để động cơ hoạt động trong suốt 30 giây đó. Thậm chí đối với một số dòng xe đời mới, chỉ cần không vặn ga trong vòng vài giây, xe sẽ tự động ngắt máy.

Tuy nhiên, hãy lưu ý là chỉ tắt máy khi thời gian dừng đèn đỏ là hơn 30 giây vì nếu phải khởi động xe nhiều lần trong thời gian ngắn, việc tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu sẽ không còn hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra độ căng của lốp xe

Lốp xe quá non là một trong những nguyên nhân gây lãng phí xăng. Vì khi lốp quá non, điểm tiếp xúc của bộ phận này với mặt đường sẽ rộng ra, tạo nên lực ma sát lớn. Lúc đó, người lái sẽ phải vặn ga nhiều hơn để xe chạy đúng tốc độ mong muốn. Điều này chúng tỏ nếu lốp xe không đạt chuẩn, động cơ phải “làm việc” nhiều hơn, cần dùng nhiều nhiên liệu hơn. Do đó hãy kiểm tra lốp xe thường xuyên và bơm lốp theo đúng áp suất mà nhà sản xuất khuyến cáo để tiết kiệm 6% nhiên liệu xăng.

Mặt khác, không nên vì thế mà luôn bơm lốp quá căng. Nếu lốp xe bị đầy hơi, chúng sẽ bị nhanh bị mòn và mang lại cảm giác xóc khi vận hành.

Đi đúng số

Đây là cách tiết kiệm xăng dành cho dòng xe số. Bạn cần phải đi đúng số khi di chuyển. Cụ thể, với những đoạn đường bằng phẳng, chúng ta nên để số 3 hoặc số 4 còn những đoạn đường cần lên dốc hay cần phải đi chậm thì nên để số 1 hoặc số 2. Vì nếu khi cần đi nhanh, việc cài số thấp sẽ làm động cơ bị gằn (vì momen xoắn cao). Tuy nhiên, xe lên dốc mà để số 3 hoặc 4 thì máy sẽ yếu, phải kéo mạnh tay ga, động cơ sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, cài đúng số sẽ giúp cho động cơ sản sinh lực kéo phù hợp, giúp xe chạy ổn định, giữ tuổi thọ cho chiếc xe.

Đi đều tay ga

Đây là mẹo tiết kiệm xăng dành cho tất cả các loại xe, nhưng đặc biệt là xe tay ga. Nếu tăng ga đột gột để xe tăng vọt và di chuyển nhanh hơn sẽ làm tiêu hao nhiên liệu gấp 4 lần so với bình thường. Vì thế, việc giảm hay tăng ga từ từ khi đang dừng xe hoặc khi di chuyển là cách giúp bạn tiết kiệm xăng hiệu quả.

Do đó, khi quan sát đèn đỏ hay các tình huống bất ngờ ở phía xa, nên chủ động giảm ga từ từ, tránh việc đang đi ở tốc độ cao rồi dừng đột ngột. Bên cạnh đó, người lái cũng nên tránh các ổ gà trên đường để không làm cho tay ga tăng hạ bất ngờ. Đây không chỉ là mẹo giúp tiết kiệm xăng hiệu quả mà còn giúp bảo vệ động cơ và hộp số.

Thường xuyên rửa xe

Nếu lọc gió hay bugi bẩn, xe phải sử dụng xăng nhiều hơn. Ngoài ra, rất nhiều bộ phận trên xe khác nếu không được vệ sinh sạch sẽ làm chúng ta tốn thêm tiền đổ xăng. Do đó, thường xuyên vệ sinh xe máy là cách tiết kiệm xăng cực kỳ đơn giản, nhưng cần thiết. Thêm vào đó, việc giữ bộ phận xe sạch sẽ còn giúp nó hoạt động hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

