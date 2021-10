Những lực đẩy giá bất động sản Dĩ An

TP Dĩ An đang là điểm đến an cư của nhiều người trẻ tại TP HCM. Ảnh: Nhật Phúc

Song song đó, sự phát triển công nghiệp cũng tạo tiền đề gia tăng giá trị bất động sản cho Dĩ An. Theo báo Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 là 58.551 tỷ đồng, đạt 50,55% kế hoạch năm, tăng 5,98% so với cùng kỳ 2020 dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây cũng là động lực chính thu hút một lượng lớn người lao động, gồm cả chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Nhu cầu nhà ở tăng cũng là lực đẩy gia tăng giá trị bất động sản tăng trong tương lai gần.