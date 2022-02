Những điểm du lịch Thiền ở Châu Á được đánh giá tốt nhất thế giới năm 2022

Điểm đến du lịch Thiền Cliffs of Moher Retreat thu hút khách du lịch trải nghiệm liệu pháp Yoga, giữa cảnh quan tuyệt đẹp của quận Country Clare, tỉnh Munster của Ireland. (Ảnh: Hello)

Du lịch Thiền khai sáng tâm hồn

Giữa cuộc sống bộn bề và vội vã, con người không chỉ đi du lịch với mục đích thư giãn đơn thuần mà còn khát khao tìm kiếm đâu đó những giá trị đích thực của cuộc sống. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, du lịch Zen ra đời. Phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia có truyền thống Phật giáo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Ở Việt Nam, những năm gần đây, mọi người cũng dần tìm đến loại hình này để giải trí và thư giãn tâm hồn.

Mục đích của loại hình du lịch này là giúp con người thư giãn và nhận diện ra những lối sống mới. Du lịch Thiền có thể thông qua nhiều hình thức như: yoga, vãn cảnh chùa, uống trà đạo, cắm hoa, vẽ tranh Thiền, thăm Zen spa, sống cuộc sống của thầy tu đạo Thiền,...

Du lịch Zen để thư giãn tâm hồn. Ảnh: Gaspanik

Du lịch Thiền hút khách với trải nghiệm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe



Zen (Thiền) được hiểu là trạng thái cân bằng thăng hoa khi con người hài hòa với vũ trụ. Zen không có nghĩa là tách mình khỏi cuộc sống mà là ung dung sống… Đặc biệt tinh thần Zen lan tỏa tới mọi mặt cuộc sống của người dân Nhật Bản.

Điểm đến du lịch Thiền Chewton Glen ở rìa Vườn Quốc gia New Forest, trên bờ biển Nam của nước Anh. Nơi đây độc đáo với gói Digital Detox (Giải độc kỹ thuật số). (Ảnh: Hello)

Dịch Covid-19 khiến mọi người càng chú trọng và đặt ưu tiên hơn cho sức khỏe tinh thần và thể chất, không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà cả khi đi du lịch. Du lịch Thiền (Zen Tourism) đem lại cho khách du lịch những chuyến đi kết hợp nghỉ ngơi với thư giãn, "nạp lại năng lượng", nhận diện lối sống mới…

Điểm đến du lịch Thiền Cinq Mondes Spa thuộc resort siêu sang Raffles The Palm Dubai. Nơi đây nổi tiếng với các liệu pháp cổ truyền có nguồn gốc Ấn Độ về: làm đẹp, trẻ hóa, hưng phấn chuyện gối chăn và chăm sóc sức khỏe toàn diện. (Ảnh: Hello)



Lịch trình các tour du lịch Thiền có thể bao gồm kỳ nghỉ lấy cảm hứng từ nghệ thuật, liệu pháp Spa hoặc Yoga chăm sóc sức khỏe, trẻ hóa cơ thể, giảm lão hóa, detox (giải độc cơ thể), những hoạt động thể chất nhẹ nhàng và chế độ ăn uống lành mạnh.

Tạp chí Hello hôm 3/2 giới thiệu một số lựa chọn Điểm đến du lịch Thiền tuyệt nhất cho các kỳ nghỉ năm 2022, trong đó có 2 địa điểm nổi bật thuộc châu Á là:

Điểm đến du lịch Thiền - Đảo "độc quyền" Brother Island ở El Nido, Philippines

Tuy tại Brother Island chỉ có duy nhất 1 khách sạn được thiết kế từ năm 1991 và có sức chứa tối đa 16 khách, nhưng hòn đảo "độc quyền" này được đánh giá là địa điểm hoàn hảo để tổ chức hôn lễ độc đáo và ấm cúng, hoặc cho một nhóm tham gia tour du lịch Thiền trải nghiệm liệu pháp Yoga cải thiện sức khỏe độc lạ.

Còn gì Zen (Thiền) hơn là được thực sự tách khỏi thế giới tại hòn đảo riêng độc quyền - Brother Island ở khu đô thị El Nido, trên đảo Palawan của Philippines. (Ảnh: Hello)

Khách du lịch tới Brother Island có thể tản bộ hàng giờ và tận hưởng ánh nắng trên bãi biển cát trắng mịn. Hoặc lặn ngắm san hô dưới làn nước trong vắt lấp lánh như pha lê, hoặc khám phá rừng xanh… qua đó "nạp lại năng lượng", chuẩn bị tâm thế tích cực đón nhận giai đoạn mới trong cuộc sống.



Điểm đến du lịch Thiền - Revivo Wellness Resort, Bali, Indonesia

Revivo Wellness Resort (tên có nghĩa là "Tôi sẽ tái sinh") tọa lạc tại khu vực Nusa Dua - nơi quy tụ những resort 5 sao nổi tiếng ở phía nam "thiên đường lướt sóng" Bali của Indonesia. Revivo Wellness Resort cung cấp cho khách du lịch các gói chăm sóc sức khỏe toàn diện; cùng liệu pháp lấy cảm hứng từ các phương pháp trị liệu truyền thống cổ xưa của địa phương để xoa dịu tinh thần, trẻ hóa cơ thể và bồi bổ trí óc… qua các hoạt động như Yoga, Pilate (những bài tập kết hợp giúp duy trì vóc dáng cân đối, săn chắc cơ bắp, tăng cường sức khỏe)…

Điểm đến du lịch Thiền Revivo Wellness Resort cung cấp cho khách du lịch các liệu pháp lấy cảm hứng từ các phương pháp trị liệu truyền thống cổ xưa của địa phương. (Ảnh: Hello)

Các điểm đến du lịch Thiền độc lạ trên thế giới, được nhiều khách du lịch ghé thăm

Jason Vale Juicy Oasis Retreat, Bồ Đào Nha: Nơi đây đặc sắc với liệu pháp giải độc lành mạnh bao gồm cả bằng nước ép trái cây, thu hút nhiều khách quen là những người nổi tiếng.

Mushroom Dome, California được Airbnb tôn vinh là điểm đến du lịch Thiền thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm nhất. (Ảnh: Hello)

Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah, Singapore

Nếu bạn muốn tìm đến một nơi yên tĩnh thì có thể ghé đến khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Tumah. Đây là một trong những khu rừng nhiệt đới thiên nhiên được bảo tồn ở vùng ngoại ô thành phố của Singapore.

Khi đến đây ban có thể tham gia vào một số bộ môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ đường dài, đi xe đạp và đi bộ đường mòn và thả hồn mình vào khám phá tìm hiểu về những loài côn trùng, động vật có vú hiếm gặp và kỳ lạ nhất trên thế giới đang được bảo tồn ở đây.

Công viên Yoygi, Nhật Bản

Là công viên lớn nhất nằm ở Tokyo, Nhật Bản, có tiếp giáp với Ga Harajuku và Đền Thiên Hoàng Minh Trị trong khu vực Shibuya. Nơi mà công viên tọa lạc đó chính là nơi đã thử nghiệm thành công chuyến bay bằng trực thăng đầu tiên của Nhật Bản vào ngày 19 tháng 12 năm 1910 do Đại Úy Yoshitoshi Tokugawa cầm lái. Từ đó đây là nơi diễu hành duyệt binh của quân đội mặt đất.

Yoyogi cũng đã từng là nơi đóng quân của các sĩ quan Mỹ khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ rã. Về sau nay thì nơi đây trở thành làng vận động viên Olympic, nơi tổ chức các trận thi đấu môn bơi lội, lặn và bóng rổ.

Công viên Yoyogi giống như là một “ốc đảo xanh” trong lòng Tokyo, cảnh quan thiên nhiên xanh nơi đây thì khó mà có nơi nào có thể sánh bằng. Nên đây cũng là một điểm đến hứa hẹn nhiều nhiều thú vị giành cho chuyến du lịch Thiền của bạn đó.

Chùa Long Sơn, Đài Loan

Là một ngôi đền Paoan 200 năm tuổi tọa lạc trên núi Rồng, Đài Bắc. Những hoạt động Thiền mà bạn muốn tham gia luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối ở trong khu tôn giáo này.

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 bởi những người di dân đến từ Phúc Kiến. Trong quá khứ ngôi đền đã phải trải qua chiến tranh và thiên tai bị hư hại, cháy, đến sau thế chiến thứ 2 thì ngôi chùa đã được trùng tu lại nhưng vẫn còn giữ nguyên được vẻ cổ kính, và được xem là một ngôi chùa linh thiêng thiêng nhất, rộng lớn nhất, lộng lẫy nhất ở Đài Loan.

Dẫu rằng mỗi năm chùa thường tổ chức khá nhiều những lễ hội, lễ kỷ niệm nhưng nếu bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh, thanh mình để thiền thì chùa Long Sơn, Đài Loan vẫn là một lựa chọn hoàn hảo.

Mushroom Dome, California, Mỹ: Nằm giữa rừng cây hồng sam ở Aptos, bang California, cabin trên cây độc đáo này là nơi được Airbnb (mô hình kết nối khách du lịch với các nơi lưu trú, thông qua ứng dụng di động) tôn vinh là điểm đến du lịch Thiền thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm nhất.

Điểm đến du lịch Thiền khác lạ Six Senses, Ibiza, Tây Ban Nha. (Ảnh: Hello)

Six Senses, Ibiza, Tây Ban Nha: Chuỗi hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Intercontinental trải dài từ Maldives, Seychelles, Bali, Việt Nam, Thái Lan… đến Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ… Đặc biệt Six Senses ở Ibiza, Tây Ban Nha hứa hẹn cung cấp trải nghiệm rất khác, với loại hình du lịch Thiền chăm sóc sức khỏe thông qua Spa và rất nhiều hoạt động thể thao…

Di Hòa Viên, Trung Quốc

Di Hòa Viên là một điểm đến khá nổi tiếng ở Trung Quốc về du lịch Thiền. Là quốc gia đang sở hữu lượng dân cư đông nhất trên thế giới nên hàng năm ở Trung Quốc thường tổ chức rất nhiều những khóa tu, thiền để giúp cho mọi người có thể thư giãn và thanh tịnh lại tâm hồn của mình.

Và điểm đến Di Hòa Viên, hay còn có thể gọi bằng cái tên khác là Cung điện mùa hè, là một công viên, một tòa nhà lịch sử và một dinh thự có kiến trúc cảnh quan tuyệt đẹp của Trung Quốc. Trong quá khứ thì nơi đây là nơi tu thiền giành cho các hoàng đế Trung Quốc, còn ngày nay thì đây là nơi giúp cho những du khách muốn tham gia những khóa thiền du lịch để xóa tan đi những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Dạo bước qua các ngôi nhà cổ, những cây cầu, và những khu vườn ở đây có thể giúp cho bạn phần nào sẽ được thư thái. Ở đây có một ngôi biệt thự cổ vô cùng tuyệt đẹp, một lựa chọn hoàn hảo cho một buổi chiều thư giãn, khám phá về nền văn hóa truyền thống, lịch sử của các triều đại Trung Hoa.