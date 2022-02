Những ai từng phát biểu "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á", nay đã bị khởi tố?

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế

Diễn biến mới nhất liên quan đến mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á, ngày 19/2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng thuộc cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng đơn vị này.

Theo thông tin ban đầu, ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến việc mua bán kit xét nghiệm Covid-19.

Trong ngày 18/2, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Đức và ông Nhật tại CDC tỉnh Thừa Thiên Huế.







Ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: M.H.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã làm việc với CDC Thừa Thiên Huế để điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á. Đáng chú ý, ông Hoàng Văn Đức có trả lời với báo chí rằng: "Tôi không bao giờ nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á trong vụ việc này. Việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 từ công ty này ở CDC Thừa Thiên Huế được thực hiện theo đúng quy trình, có thẩm định giá từ nhiều công ty khác nhau".

Giám đốc CDC từng nói "không nhận đồng nào" từ Công ty Việt Á

Cũng như ông Đức, ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang từng khẳng định với báo chí "không nhận đồng nào từ Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh", song thông tin ban đầu cho thấy, bị can này có nhận một phần trong 44 tỷ đồng do Việt Á "lại quả".

Như Dân Việt thông tin, ngày 21/1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang (CDC Bắc Giang) để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn. Ảnh: CACC,

Theo tìm hiểu, ngày 22/11/2021, Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Mua sinh phẩm, vật tư lấy mẫu, tiêm chủng và xét nghiệm SARS-CoV-2'.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Phan Anh (có địa chỉ tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang - do bị can Văn làm giám đốc) là đơn vị được CDC Bắc Giang lựa chọn cung cấp trọn gói. Trong đó có 20.000 kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất .

Ngoài ra, CDC Bắc Giang còn phê duyệt ít nhất hai gói thầu mua kit xét nghiệm của Việt Á.

Khởi tố 2 Giám đốc CDC Nghệ An trong vụ thổi giá kit xét nghiệm

Trong số các Giám đốc CDC bị khởi tố, đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An. Bởi ông Định là người đầu tiên khẳng định không nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ Công ty Việt Á.

Cụ thể, ngày 21/12/2021, ông Nguyễn Văn Định cho biết: “Hiện tại tôi cũng đang cho kiểm tra lại hệ thống cán bộ nội bộ của đơn vị xem có ai nhận tiền không. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang rà soát hồ sơ để nắm bắt tình hình.

Tôi hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Tôi chưa từng làm việc, chưa từng gặp và không biết Phan Tôn Noel Thảo là ai".

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An. Ảnh: SYTNA

Tuy nhiên, 10 ngày sau câu khẳng định trên, ông Định bị C03 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa, nhận hối lộ.

Cụ thể, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu là các vật tư, sinh phẩm chạy xét nghiệm sàng lọc và không mua test nhanh.

28 tỷ đồng Nghệ An mua sinh phẩm của Công ty Việt Á được thực hiện ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng.

Trước đó, Giám đốc CDC Bình Phước - Nguyễn Văn Sáu lên Sở Y tế Bình Phước báo cáo về việc có nhận quà từ Công ty Việt Á. Song ông Sáu không nói rõ quà tặng là gì. Ngay sau đó, Sở Y tế đã có báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Bình Phước. Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu cũng khẳng định, bản thân ông không ăn chia "hoa hồng" với Công ty Việt Á, mãi sau này đại diện của Công ty Việt Á mới đến tặng "quà" cho ông. Khi người đại diện này về ông mới kiểm tra và biết có quà cho bản thân ông. Sau đó, ông đã báo cáo tổ chức, lãnh đạo các cấp và nói rằng ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch sẽ nộp lại phần quà này cho cơ quan chức năng. Liên quan đến việc này, hiện Bộ Công an đang làm việc với CDC Bình Phước và niêm phong một số tài liệu, giấy tờ liên quan.

Liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á, ngày 31/12/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03- Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt cán bộ, cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN do liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo đó, C03 khởi tố bị can, thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 12 bị can. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH-CN), bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bước đầu C03 xác định có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ KH-CN trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 4/3/2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 4/12/2020) sản phẩm kit xét nghiệm Covid19, việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.