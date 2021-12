Nhu cầu vay tăng mạnh dịp cuối năm

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2020, đạt 104,6% so kế hoạch. Nếu tính cả bột cá và thức ăn thủy sản, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt 9,57 tỷ USD, bằng 107,6% so với năm 2020.