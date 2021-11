Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước quý IV sẽ phục hồi

Một góc nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dự kiến phục hồi, nhưng vẫn giảm 30% so với cùng kỳ 2020; nhu cầu tiêu thụ dầu DO sẽ phục hồi nhưng vẫn giảm khoảng 16% so với cùng kỳ 2020; nhu cầu tiêu thụ xăng máy bay Jet tiếp tục phục hồi nhưng mức độ chậm hơn so với tiêu thụ xăng dầu trong quý IV/2021.

PVN cũng cho biết, trong quý IV này, các tổ chức quốc tế như Cơ quan năng lượng Mỹ (EIA), WM, Reuters Thompson dự báo giá dầu trung bình thế giới sẽ ở khoảng 75 USD/thùng. Nhu cầu thị trường sẽ tăng tốt hơn vào giai đoạn tháng cuối năm và thiếu hụt nhu cầu có thể ở mức 1 triệu thùng/ngày.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, PVN tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ từ thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn trong và ngoài nước cũng như theo chuỗi giá trị để có thể đảm bảo đầu vào cho công tác dự báo thị trường.

Bên cạnh đó,cũng tăng cường sử dụng và ứng dụng các công cụ hiện đại cho công tác dự báo; xây dựng và hoàn thiện đội ngũ chuyên gia dự báo chuyên sâu cho từng lĩnh vực; tăng cường kết nối thông tin với tác tổ chức dự báo, công ty năng lượng trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ các dự báo cơ sở này, PVN sẽ xây dựng các kịch bản giá dầu và cơ chế thực thi các kịch bản này, nhất là trong ngắn hạn để chủ động khai thác dầu khí hiệu quả nhất.

Theo PVN, trong 9 tháng của năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến tiêu thụ xăng dầu trong nước. Lượng di chuyển trên đường tại Việt Nam từ tháng 5-9 giảm tới 60% so với mức bình thường. Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thị trường chiếm khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước, trong giai đoạn giãn cách nhu cầu xăng dầu giảm khoảng 80%.

Vì vậy, tồn kho xăng dầu cả nước cuối tháng 7 và đầu tháng 8 ở mức cao; trong đó tồn kho của NNhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở mức 80-90% cả xăng và DO (tương đương khoảng 260- 280 nghìn m3), Nhà máy lọc dầu Dung Quất trên 70% đối với xăng 95 (tương đương 96 ngàn m3).

Cũng trong tháng 7 và 8, chiết khấu của thị trường duy trì ở mức cao khi tăng lên mức từ 1.500 đồng/lít đến khoảng 2.000 đồng/lít cho thấy việc bán hàng đang gặp rất nhiều khó khăn.