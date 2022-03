Nhiều người lao động gặp khó khăn do Covid-19 chưa nhận được tiền hỗ trợ, vì sao?

Vì sao nhiều người lao động chưa được hỗ trợ?

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc vì sao đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ dành cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, tại Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 31/3.

Đại diện Công ty CP Dệt may ĐT-TM Thành Công (TP.Thủ Đức) cho biết công ty đã gửi hồ sơ hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc riêng không lương do Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (mức 1.855.000 đồng và 3.710.000 đồng) cho Phòng Lao động quận Tân Phú vào tháng 12/2021.

Đến nay, người lao động công ty vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ này. Doanh nghiệp thắc mắc đến bao giờ công ty mới nhận được tiền để thông tin lại cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh người lao động gặp khó khăn do Covid-19 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quyết định của Chính phủ. Ảnh: B.D

Đại diện Phòng Lao động quận Tân Phú cho biết hồ sơ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 của doanh nghiệp này đã được UBND quận Tân Phú thẩm định và phê duyệt, gồm 1.916 người với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

"Do thực hiện chuyển tiếp nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2021 sang năm 2022 theo quy định tài chính, ngày 18/2/2022 Kho bạc Nhà nước Tân Phú mới duyệt kinh phí chuyển nguồn nên tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động có chậm lại một thời gian. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện việc chi hỗ trợ cho người lao động theo thứ tự hồ sơ theo quy định", đại diện Phòng Lao động quận Tân Phú thông tin.

Trao đổi với phóng viên, nhiều công ty đang có hoạt động sản xuất trên địa bàn các quận khác tại TP.HCM cũng có chung thắc mắc, khi người lao động liên tục hỏi về vấn đề chưa nhận được hỗ trợ.

Theo đại diện các doanh nghiệp, gần đây họ đã hỏi cơ quan chức năng địa phương, đều nhận được câu trả lời tương tự.

F0 gặp khó khi xin cấp lại giấy chứng nhận để hưởng BHXH

Tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo ngành BHXH TP.HCM, các doanh nghiệp dành nhiều thắc mắc về mức đóng BHXH, căn cứ đóng BHXH cho người lao động khi thuộc trường hợp F1, F0, thủ tục khai báo đăng ký hồ sơ bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ ốm đau và chính sách hỗ trợ người lao động trong đại dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo BHXH TP.HCM, hồ sơ F0 để nhận BHXH thời gian qua được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện thanh toán ốm đau cho người lao động F0, có giấy xác nhận do cơ quan y tế cung cấp (mẫu C65). Dù vậy, theo các doanh nghiệp, có trường hợp người lao động gặp khó khi xin cấp lại giấy chứng nhận F0 để được hưởng BHXH tại trạm y tế địa phương.

Người lao động nhận giấy xác nhận để hưởng BHXH tại trạm y tế địa phương. Ảnh: B.D

Về vấn đề này, đại diện BHXH TP.HCM cho biết Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 26 của Thông tư số 56/2017/TTBYT ngày 1/3/2018 về Trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh về việc cấp lại và đóng dấu cấp lại trên các loại giấy tờ để hưởng các chế độ BHXH.

Ngày 2/12/2021, Sở Y tế TP.HCM ban hành Công văn số 9000/SYT-NVY về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động là F0, theo đó đối với hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu người lao động có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị Covid-19.

Hiện Bộ Y tế đã kiến nghị Chính phủ có thể sử dụng 7 loại giấy tờ khác liên quan F0, để làm thủ tục hưởng BHXH. Tuy nhiên, ngoài giấy chứng nhận do cơ quan y tế cấp thì các giấy tờ khác vẫn đang chờ.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết trường hợp người lao động phát sinh ốm đau do mắc Covid-19, nhưng vẫn được đơn vị trả đầy đủ tiền lương (thu nhập của người lao động không bị giảm hoặc mất) thì theo quy định, không được giải quyết thêm tiền trợ cấp chế độ ốm đau.