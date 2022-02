Nhiều mẫu ô tô khan hàng, khách muốn chốt phải chi thêm

Trái ngược với những năm trước, sức mua ô tô dịp sau Tết Nhâm Dần vẫn khá tốt. Với các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì động lực đến từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ được Chính phủ áp dụng đến hết tháng 5. Trong khi đó, một số dòng ô tô nhập khẩu khan hàng do nguồn cung hạn chế.

Hyundai Santa Fe là mẫu crossover 7 chỗ bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.

Thuộc nhóm xe 7 chỗ tiền tỷ, Santa Fe rơi vào trạng thái "cháy hàng" tại hầu hết các đại lý. Trần Thọ, một khách có nhu cầu mua xe tại Hà Nội, sau khi tham khảo nhiều nơi đều nhận được báo giá chênh 20-40 triệu đồng so với mức công bố của Hyundai.

"Nhân viên kinh doanh báo tôi muốn lấy xe ngay thì có thể cân nhắc mua với giá cao hơn đề xuất của hãng. Nơi khác thì bán Santa Fe đúng giá nhưng phải mua thêm gói phụ kiện vài chục triệu đồng. Cũng có nơi bán chuẩn giá nhưng hẹn chờ 2-3 tháng", anh Thọ cho biết và đang tính tới phương án chuyển sang mua xe khác.

Cùng với Santa Fe, mẫu xe ở phân khúc thấp hơn là Hyundai Tucson cũng đưa khách hàng vào "ma trận giá". Phiên bản đặc biệt của mẫu crossover cỡ C này bán tăng khoảng 20-40 triệu đồng. Riêng bản 1.6 Turbo bán chênh tới 60 triệu đồng nhưng lượng xe theo phía đại lý cũng rất hạn chế và gần như không có sẵn xe.

Một số ít showroom còn Tucson model 2022 nhưng sản xuất năm 2021 nên bán bằng hoặc thấp hơn giá niêm yết khoảng 10 triệu đồng. Tương tự mẫu xe "đàn anh", khách muốn mua Tucson theo mức công bố của nhà sản xuất có thể đặt cọc và được tư vấn bán hàng hẹn giao xe sau 1-2 tháng.

Doanh số tháng đầu năm của Hyundai Santa Fe đạt 1.093 xe, giảm một nửa so với tháng trước đó nhưng tăng trưởng tới 33,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng xe Tucson bán ra tháng vừa qua tăng hơn 12% so với tháng cuối năm 2021 và tăng tới hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Raize với giá công bố 527 triệu đồng, mở ra phân khúc xe gầm cao đô thị tại Việt Nam.

Không riêng xe lắp ráp trong nước "cháy hàng", một số mẫu xe nhập khẩu trong đó có Toyota Raize cũng rơi vào tình trạng tương tự.

"Tôi đặt cọc chiếc Toyota Raize màu xanh tại đại lý ở tỉnh mình hồi đầu tháng 1. Giá xe là 527 triệu nhưng phải chấp nhận chi thêm 20 triệu đồng để kịp nhận trước Tết Nguyên đán", chị Phương Bùi chia sẻ. "Do mình có nhu cầu đi lại trong dịp Tết mà nếu cứ chờ mua đúng giá thì cũng không biết đến bao giờ nên chấp nhận khoản chênh lệch này".

Một số đại lý cho biết lượng xe Toyota Raize được nhập về thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, lịch giao xe sớm nhất cũng phải đến tháng 3, ngay cả khi đã chấp nhận chi thêm. Chính sách bán hàng theo khu vực đại lý của Toyota cũng khiến khách ở tỉnh này khó được mua xe ở tỉnh khác ngay cả khi xe có sẵn.

Việc phải chờ lâu hoặc mua kiểu "bia kèm lạc" khiến một số khách đổi sang chọn mẫu xe khác. "Biết rằng giá xe cũng phụ thuộc cung - cầu thị trường nhưng khi bị đội thêm tới 50-60 triệu thì phải xem xét lại tổng số tiền mình bỏ ra để sở hữu mẫu ô tô đó có xứng đáng không", anh Lê Đức Anh, một khách hàng cho hay.

Đức Dũng, một người kinh doanh lâu năm trong ngành xe, cho rằng giá những mẫu ô tô "hot" sẽ chưa hạ nhiệt ngay. "Sức mua hiện nay khá tốt do tình hình kinh tế dần được khôi phục, nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh. Chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe "nội" cũng hấp dẫn người mua. Trong khi đó, nguồn cung xe vẫn còn bị hạn chế do thiếu linh kiện", ông nói.

Khách chấp nhận mua ô tô đội giá phần vì có nhu cầu sử dụng ngay, phần vì muốn được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ. Chẳng hạn với một chiếc xe sản xuất, lắp ráp trong nước có giá bán 1 tỷ đồng, mức trước bạ đến hết ngày 31/5 vào khoảng 50-60 triệu đồng, tiết kiệm được một nửa so với mức từ ngày 1/6 trở đi. Số tiền này cũng tương đương với khoản khách phải trả thêm nhưng sẽ được nhận xe sớm.