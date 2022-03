Nhiều mặt hàng thực phẩm bình ổn chuẩn bị tăng giá

29/03/2022 6:53 AM (GMT+7)

29/03/2022 6:53 AM (GMT+7)

Thông tin trên được ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết tại buổi họp báo chiều 28/3. Theo đó, sau khi kết thúc chương trình đăng ký bình ổn giá của các doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2022, dự kiến sẽ có sự điều chỉnh giá căn cứ trên tình hình thực tế của giá thu mua đầu vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian đầu tháng 4/2022, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá. Do đó, việc điều chỉnh giá này sẽ do Sở Tài chính tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp và triển khai. Hiện nay, tại TPHCM đang tổ chức cho doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá năm 2022 đối với các mặt hàng và giá cả, không nhất thiết phải điều chỉnh giá so với năm 2021.

Thông tin ban đầu cho thấy các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đối với những mặt hàng lương thực, thực phẩm chủ yếu là đăng ký những mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm với có xu hướng tăng so với giá hiện hành. Cụ thể, mặt hàng thịt gia súc, các doanh nghiệp đăng ký tăng từ 2% đến 3%; còn mặt hàng thịt gia cầm tăng từ 6% đến 12%; mặt hàng trứng gia cầm tăng từ 6% đến 8%.

“Trong ngày mai (29/3), Sở Tài chính cùng với các sở, ngành khác sẽ họp với các doanh nghiệp bình ổn giá. Trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp cũng như các hồ sơ liên quan về chi phí đầu vào, các bên sẽ xem xét để thống nhất giá” - ông Nguyên Phương nói.

Về cơ chế điều chỉnh giá trong chương trình bình ổn, đại diện Sở Công thương cho biết, kế hoạch năm 2022, UBND thành phố sẽ ban hành và công bố vào đầu tháng tới. Hiện nay, cơ chế điều chỉnh giá của năm 2021 được xác định khi giá đầu vào tăng từ 5% thì các doanh nghiệp được quyền đăng ký điều chỉnh giá với Sở Tài chính.

Ông Nguyên Phương cho biết: “Nếu doanh nghiệp chứng minh được chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng từ 5% thì sẽ thống nhất điều chỉnh giá. Trong trường hợp thị trường liên tục biến động việc điều chỉnh giá có thể thực hiện từ 2% đến 5%. Lúc này các doanh nghiệp thấy chi phí đầu vào của mình tăng 2% và chứng minh được thì đủ cơ sở đăng ký điều chỉnh giá”.

Về quyền lợi của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đại diện Sở Công thương cho biết, doanh nghiệp sẽ được sử dụng logo cũng như thương hiệu của chương trình bình ổn thị trường để khai thác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham gia các chương trình hỗ trợ chính thức của thành phố như: kích cầu, kết nối tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn cũng sẽ được ưu tiên kết nối với hệ thống phân phối, các chương trình kết nối cung cầu, giới thiệu nguồn hàng với các địa phương, xe vận chuyển hàng hóa bình ổn thị trường sẽ được ưu tiên lưu thông trong giờ cao điểm.

Theo Tiền Phong