Nhiều hãng xe ngừng sản xuất, rút khỏi thị trường Nga

“Là một công ty có hoạt động tại Ukraine và Nga, ưu tiên của chúng tôi trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng này là đảm bảo sự an toàn của tất cả các thành viên của tập đoàn, nhân viên nhà bán lẻ và các đối tác chuỗi cung ứng của chúng tôi", Toyota cho biết.

“Chúng tôi cũng đang theo dõi các diễn biến và sẽ đưa ra các quyết định cần thiết theo tình hình thực tế", hãng này nói thêm.

Honda Motor cho biết họ sẽ ngừng xuất khẩu ô tô, xe máy và các sản phẩm khác sang Nga, trong khi Mazda đã tạm dừng vận chuyển các bộ phận ô tô cho công ty sản xuất Sollers ở Vladivostok, theo tờ Nikkei đưa tin.

Trước đó, nhiều hãng xe khác cũng đã tạm thời rút khỏi thị trường Nga, trong đó có thể kể đến nhiều tên tuổi như BMW, General Motors hay Jaguar.

“Ưu tiên hàng đầu của Jaguar Land Rover là sức khỏe của toàn bộ lực lượng lao động và gia đình của họ, cũng như những người trong mạng lưới mở rộng của chúng tôi”, người phát ngôn của Jaguar Land Rover nói với Carscoops trong một email. “Bối cảnh toàn cầu hiện tại cũng đặt ra cho chúng tôi những thách thức về thương mại, vì vậy chúng tôi đang tạm dừng việc cung cấp xe vào thị trường Nga và liên tục theo dõi tình hình”.

Tập đoàn BMW đã đưa ra một tuyên bố rằng họ sẽ ngừng xuất khẩu ô tô mới sang Nga và ngừng lắp ráp xe tại nhà máy Avtotor’s Russian của đối tác địa phương ở Kaliningrad, nơi đã sản xuất hơn 261.000 ô tô kể từ năm 1999.

“Tập đoàn BMW lên án hành động gây hấn chống lại Ukraine và theo dõi các diễn biến với sự lo lắng”, tuyên bố được thực hiện bởi đại diện BMW trên Bimmertoday. “Là một công ty toàn cầu, tập đoàn BMW tượng trưng cho sự chung sống hòa bình của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Suy nghĩ của các nhân viên của tập đoàn BMW là đồng cảm với tất cả những ai phải nếm trải đau khổ và mất mát trong cuộc chiến này. Do tình hình địa chính trị hiện tại, chúng tôi sẽ ngừng sản xuất trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nga cho đến khi có thông báo mới".

General Motors là một trong những công ty đầu tiên thông báo rằng họ sẽ ngừng xuất khẩu xe sang Nga. Động thái này diễn ra sau việc áp dụng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nước này. Một phát ngôn viên của GM nói với Carscoops trong một tuyên bố. “Thiệt hại về người là một thảm kịch và mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là về sự an toàn của người dân trong khu vực”.

General Motors không còn điều hành bất kỳ cơ sở sản xuất nào ở Nga sau khi bán cổ phần của mình cho Avtovaz, hiện thuộc sở hữu của Renault. Tuy nhiên, hãng vẫn vận hành một công ty bán hàng đa quốc gia cho các thị trường Nga và CIS với các loại xe có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

Chính phủ Hoa Kỳ hôm nay thông báo rằng họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với ngân hàng trung ương của Nga và các nguồn tài sản khác đến từ quốc gia này. Các biện pháp trừng phạt chỉ là hành động mới nhất trong một loạt các hành động leo thang chống lại Nga sau khi nước này bắt đầu hành động quân sự vào tuần trước.

Volkswagen cho biết họ đang tạm dừng giao xe cho các đại lý trong thời điểm hiện tại. Người phát ngôn của VW phát biểu với Reuters: “Việc giao hàng sẽ được tiếp tục ngay sau khi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ áp đặt được làm rõ".

Trong khi đó, Hyundai cũng đã ngừng sản xuất tại nhà máy St Petersburg ở Nga trong 5 ngày, với lý do thiếu hụt chất bán dẫn. Một quan chức cho biết: “Nhà máy sẽ tạm thời ngừng hoạt động do nguồn cung bị gián đoạn do thiếu hụt chất bán dẫn. Công ty Hàn Quốc nói rằng quyết định này "không liên quan gì đến Nga và Ukraine". Các báo cáo địa phương cho biết nhà sản xuất ô tô đã tạm dừng giao hàng cho các đại lý trong nước, theo Korean Herald.

Ngoài các lệnh trừng phạt, việc Nga thắt chặt biên giới khiến nguồn cung cấp linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động sản xuất ô tô bị gián đoạn. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp ôtô toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp do Nga đang là một trong những nhà cung cấp kim loại lớn nhất thế giới, bao gồm palladium và niken, được sử dụng phổ biến trong ngành. Theo NBC News, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin trả đũa phương Tây bằng cách cắt nguồn cung cấp palladium, nhiều khả năng sẽ khiến ngành công nghiệp ôtô bị đình trệ.