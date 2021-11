Nhiều hãng ôtô tăng doanh số bán hàng

15/11/2021 8:43 AM (GMT+7)

Toyota Việt Nam vừa công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 10 đạt 7.274 xe, tăng hơn 4.000 chiếc so với tháng trước, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. TC Motor đạt doanh số 8.855 xe bán ra trong tháng 10, tăng gấp đôi so với tháng 9.

Hãng xe VinFast cũng vừa công bố kết quả kinh doanh ôtô tháng 10 với 3.320 xe bán ra, giảm nhẹ 177 chiếc so với tháng 9. Trong đó, có 2.218 xe Fadil, 537 xe Lux A2.0 và 565 xe Lux SA2.0 được tiêu thụ. Đáng lưu ý, VinFast Fadil có tháng thứ 5 liên tiếp đạt hơn 2.000 xe bán ra. Lũy kế đến hết tháng 10, VinFast bán ra tổng cộng 27.745 xe.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua xe cuối năm tăng cao của khách hàng, hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng từ ngày 10 đến hết 30-11. Theo đó, khách mua xe Lux SA2.0 phiên bản tiêu chuẩn (Base) sẽ được ưu đãi 200 triệu đồng và 100% lệ phí trước bạ; phiên bản nâng cao (Plus) và cao cấp (Premium) được ưu đãi 180 triệu đồng và 100% lệ phí trước bạ, trừ trực tiếp vào giá bán.

Khách mua xe Lux A2.0 tất cả phiên bản được sử dụng voucher mệnh giá 200 triệu đồng dành cho khách mua nhà Vinhomes để thanh toán. Cả 2 mẫu xe Lux và Fadil đều được chiết khấu 10% nếu khách hàng thanh toán ngay 100% giá trị xe.