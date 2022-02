Nhiều dự án FDI rót vốn "khủng" ngay từ đầu năm 2022

Ngay từ tháng đầu năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng tốc, kỳ vọng một năm tiếp tục khởi sắc với dòng vốn quan trọng này.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20-1-2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 2,1 tỉ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỉ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, 3 dự án FDI lớn nhất đã "xông đất" năm Nhâm Dần 2022 tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Phú Thọ...

Tại Nghệ An, là Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (Hồng Kông, Trung Quốc) tại Khu công nghiệp WHA ở Nghệ An được điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 100 triệu USD lên 500 triệu USD.

Thu hút vốn FDI dự báo tiếp tục khởi sắc trong năm 2022

Chỉ sau 3 tháng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Dự án này đã khởi công giai đoạn 1 vào ngày 21-1-2021. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 6-2022, bước đầu sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động.

Sau gần 1 năm triển khai dự án, Tập đoàn Goertek quyết định điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào dây chuyền sản xuất công nghệ cao, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 500 triệu USD. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động. Đây là 1 trong những dự án trọng điểm mà Nghệ An đã thu hút đầu tư; là dự án có vốn FDI lớn nhất cho đến thời điểm này trên địa bàn Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tin tưởng khi dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thu hút nhiều nhà đầu tư khác đầu tư tại Nghệ An, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Tỉnh Nghệ An nỗ lực cao nhất trong công tác thu hút đầu tư, không ngừng đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các dự án lớn, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Tập đoàn Goertek.

Tại Phú Thọ, dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (JNTC - Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu USD tại Phú Thọ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh ngành 7-1.

Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC của Công ty TNHH JNTC Vina - vốn 100% của Hàn Quốc. Hiện đang thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Lô 8, khu công nghiệp Thụy Vân, diện tích thuê đất 6ha, vốn đầu tư đăng ký 125 triệu USD đã chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 1-2017. Trong quá trình hoạt động, công ty đã liên tục mở rộng quy mô, với số vốn tăng thêm hàng trăm triệu USD. Năm 2021, công ty đã đầu tư mở rộng dự án (Nhà máy 3) tại lô B4 KCN Thụy Vân với diện tích trên 49,6 ngàn m2 để sản xuất kính cường lực cho màn hình ô tô, đồng hồ; kính ốp cho camera.

Tại Bắc Ninh, dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 216,9 triệu USD. Ngoài ra, trên cả nước còn có 100 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 71 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư và 206 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Một số địa phương khác có kết quả thu hút FDI khả quan ngay từ những ngày đâu năm 2022. Cụ thể, trong tháng 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cấp mới cho 3 dự án với số vốn đầu tư đăng ký đạt 0,4 triệu USD và 2.724 tỉ đồng; cấp điều chỉnh cho 17 dự án trong đó có 5 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 58 triệu USD. Số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung quy đổi đạt khoảng 174,4 triệu USD.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, vốn FDI "rót" vào tỉnh trong tháng 1-2022 đạt gần 70 triệu USD. Trong đó, gồm 1 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký là 1,2 triệu USD và 11 dự án tăng vốn gần 69 triệu USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 2021 sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp FDI đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI trong tháng 1-2022 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

"Điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần đều tăng so với cùng kỳ cả về số lượt dự án điều chỉnh, cũng như tổng vốn đầu tư tăng thêm và giá trị vốn góp cho thấy niềm tin của doanh nghiệp FDI đối với môi trường đầu tư của Việt Nam”- Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết Việt Nam có rất nhiều triển vọng thu hút FDI mặc dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Hiện tại, Việt Nam đón đầu dòng vốn đầu tư tái định vị sản xuất của nhiều công ty đa quốc gia, doanh nghiệp trong nước có cơ hội được tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Hoàng, dự kiến đầu tư nước ngoài vẫn tăng trưởng và sẽ bứt phá trong năm 2022 khi các quốc gia đang dần mở cửa nền kinh tế, thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Bày tỏ lạc quan, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhấn mạnh những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều trong xúc tiến thương mại cũng như thu hút FDI trong năm 2022 và thời gian tới.

Theo ông Toàn, cùng với kết quả phòng chống dịch tích cực hơn, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, việc thu hút dòng vốn FDI sẽ cho kết quả khả quan trong năm 2022.