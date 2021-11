Nhận định thị trường chứng khoán tuần sau: Dòng tiền tìm kiếm cơ hội

Giới phân tích cho rằng, lực cầu mua vào vẫn tương đối cao và dòng tiền đang nằm trong thị trường để tìm kiếm cơ hội. Vì vậy, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục xác lập các đỉnh lịch sử mới trong tuần sau (từ 15 - 19/11).

Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đang di chuyển trong sóng tăng với mục tiêu của nhịp tăng này quanh ngưỡng 1.540 điểm . Do đó, dư địa tăng vẫn còn nên trong tuần giao dịch tiếp theo 15/11-19/11, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm để hướng đến những mức đỉnh cao mới mà gần nhất là kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Tuy nhiên, những phiên rung lắc có thể xảy ra trong quá trình này.

Cụ thể các mã GEX, DIG lần lượt ghi nhận các mức tăng 25,8% và 27,5%, cao hơn nhiều so với các mã vốn hóa lớn nhất thị trường như VCB chỉ tăng 0,7%, MWG tăng 3,0%. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thị giá thấp ghi nhận nhiều mã tăng rất mạnh như ITA tăng 27,8%, HAG tăng 32,8%.

Nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index trong tuần đóng góp 11/16,86 điểm tăng của chỉ số. Trong nhóm này các mã cổ phiếu vốn hóa trung bình tăng vượt trội so với nhóm bluechip (cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn).

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/11, khi giới đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo tăng 1,1% lên 29.609,97 điểm, khi đồng yên suy yếu hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, trong khi các thị trường Sydney và Seoul cũng tăng hơn 1%. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại Thượng Hải, Singapore, Đài Bắc và Manila.

Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng nối dài đà tăng trong phiên trước nhờ sự khởi sắc của các công ty công nghệ, với chỉ số Hang Seng tăng 0,3% lên 25.327,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,2% và đóng phiên với 3.539,10 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong phiên 12/11, khi giới đầu tư bớt lo ngại về số liệu kinh tế đáng thất vọng. Phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 36.100,31 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 4.682,85 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,0% và đóng cửa ở mức 15.860,96 điểm.

Tuy nhiên tính chung trên cả tuần, chỉ số Dow Jones vẫn giảm 0,6%, chỉ số S&P 500 lùi 0,3% và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,7%. Tâm lý kém lạc quan của người tiêu dùng có thể khiến các nhà bán lẻ lo lắng khi mùa mua sắm nghỉ lễ đang đến gần. Song các nhà kinh tế cho rằng tâm lý sẽ phục hồi khi những khó khăn về nguồn cung toàn cầu được giải quyết và người tiêu dùng ít khả năng thu hẹp lại chi tiêu.

Bà Gargi Chaudhuri, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư iShares của tập đoàn quản lý đầu tư BlackRock cho biết các số liệu về người tiêu dùng Mỹ khá thất vọng và phản ánh nỗi lo về lạm phát. Tuy nhiên, báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao với tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn dự kiến trong quý. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp đã có thể chuyển một số chi phí cao hơn của họ sang cho người tiêu dùng.

Nhìn chung, cả doanh nghiệp lẫn giới đầu tư tỏ ra khá lạc quan với mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Tính đến thứ Sáu, 459 công ty thuộc nhóm chỉ số S&P 500 đã báo cáo; trong đó, 80% doanh doanh nghiệp có lợi nhuận vượt qua dự báo thị trường.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo của các nhà bán lẻ để xác định liệu lạm phát có làm giảm tỷ suất lợi nhuận hay không. Walmart Inc, Target Corp, Home Depot Inc và Macy's Inc là những chuỗi bán lẻ nổi tiếng dự kiến sẽ công bố báo cáo vào tuần tới. Ngoài báo cáo từ doanh nghiệp, Chính phủ Mỹ cũng sẽ công bố kết quả bán lẻ tháng 10 vào thứ Ba (16/11 theo giờ địa phương).

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng dồn sự chú ý vào kết quả của cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối thứ Hai (15/11).

Giới chuyên gia hầu hết đều tỏ ra vui mừng trước việc hai bên đã có những cuộc đối thoại. Song đa phần các nhà quan sát không nghĩ sẽ có bất cứ diễn biến lớn nào tại cuộc họp này, trừ khi các bên đưa ra một số thay đổi đáng kinh ngạc trong chính sách thuế quan. Dù vậy, khả năng này không hề cao.