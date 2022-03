Nhân dân tệ tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine phức tạp

Theo Trung tâm giao dịch ngoại hối Trung Quốc, ngày 1/3, tỷ giá giữa đồng CNY với đồng USD đã tăng 208 điểm so với ngày hôm trước, lên 6,3014 CNY đổi 1 USD. Đây là mức tăng cao nhất kể từ 20/4/2018 và là mức tăng mạnh nhất kể từ 20/10/2021.

Trước đó, ngày 28/2, tỷ giá hối đoái của CNY và USD trên thị trường trong nước Trung Quốc cũng ở mức 6,3025 CNY đổi 1 USD, chạm mức cao mới trong gần 4 năm qua.

Thời gian gần đây, do tác động của kỳ vọng tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và sự leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng USD liên tục tăng giá. Sự mạnh lên của đồng USD không những không khiến đồng CNY của Trung Quốc bị xáo trộn, mà còn liên tục duy trì ở mức cao.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang tăng mạnh. (Ảnh: Chinanews)

Ông Lý Tấn Lôi, kinh tế trưởng tại Zhongtai Securities cho biết, mặc dù đồng USD đang tăng giá so với các đồng tiền khác, nhưng so với Trung Quốc, Mỹ đang phải đối mặt với áp lực lạm phát lớn hơn và xuất khẩu thâm hụt lớn. Trong khi đó, mức lạm phát của Trung Quốc tương đối thấp, tỷ trọng xuất khẩu trên thế giới liên tục tăng, vị thế quốc tế của đồng CNY không ngừng được cải thiện. Từ những khía cạnh này, lợi thế của đồng nhân dân tệ là rõ ràng hơn.

Còn theo Công ty Tài chính Quốc tế Trung Quốc (CICC) trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, vai trò của nhân dân tệ như một “nơi trú ẩn an toàn” càng trở nên nổi bật. Các “đồng tiền trú ẩn an toàn” như USD và yên Nhật cũng sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi căng thẳng gia tăng.

Cùng nhận định, ông Vương Hữu Hâm, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Ngân hàng Trung Quốc cho rằng, việc tỷ giá nhân dân tệ liên tục tăng gần đây và phá vỡ một số ngưỡng, chủ yếu là do tâm lý “tránh rủi ro”. Hiện nay, thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh, phát triển kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức hơn, chức năng tránh rủi ro của “các đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống” như EURO đã suy yếu, thị trường bắt đầu tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn mới. Hưởng lợi từ môi trường phát triển xã hội ổn định, chính sách tài khóa tiền tệ thận trọng của Trung Quốc và tỷ suất sinh lợi cao, tài sản bằng đồng CNY ngày càng được các nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng, khiến tỷ giá hối đoái ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, mới đây, Mỹ và các nước châu Âu thông báo sẽ loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Về vấn đề này, ông Lý Tấn Lôi phân tích, hệ thống SWIFT sử dụng USD để thanh toán, việc một số ngân hàng Nga bị loại ra ngoài sẽ có tác động bất lợi nhất định đến vị thế quốc tế của đồng USD.

Trong khi đó, theo ông Mai Tân Dục, nghiên cứu viên Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, động thái này sẽ đẩy nhanh việc thay thế hệ thống SWIFT bằng các hệ thống thanh quyết toán khác.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, với tình hình bất ổn giữa Nga và Ukraine hiện nay, đồng CNY vẫn có khả năng tăng giá do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tránh rủi ro và tình hình ngoại thương được cải thiện trong ngắn hạn. Trong trung và dài hạn, tỷ giá CNY sẽ tiếp tục biến động theo cả hai chiều.