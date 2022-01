Nhà đất Long An, điểm nóng đầu tư

Tình hình thị trường bất động sản Long An

Với sự biến động của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản Long An cũng có nhiều thay đổi tích cực. Tạo đà cho sự phát triển vững chắc của lĩnh vực đất Long An hiện nay.

Long An đẩy mạnh quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông trong năm 2021





Long An vốn không chỉ là cửa ngõ và điểm giao thoa giữa đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là cửa ngõ giao thương với Campuchia và tiểu vùng sông Mekong mở rộng, bổ sung chức năng đô thị cho TP.Hồ Chí Minh. So với nhiều khu vực ở Bình Dương, Đồng Nai, giá bất động sản của Long An vẫn thấp hơn đáng kể. Gần 2 năm trở lại đây, nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đã và đang được đầu tư. Cơ sở giao thông giúp kết nối từ TP. Hồ Chí Minh đến các khu vực giáp ranh với Long An.

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản cũng rầm rộ đầu tư và phát triển, hình thành nên những khu đô thị vệ tinh mới. Xu hướng đầu tư dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh tại cửa ngõ thành phố, như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An…, trong những năm gần đây cũng là yếu tố khiến Long An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư và khách hàng đến từ TP.HCM và các vùng lân cận.

Theo khảo sát trên địa bàn tỉnh, nhiều tháng qua, giá đất thổ cư tại huyện Bến Lức từ 19 -22 triệu đồng/m2, các khu vực khác như: Đức Hòa bình quân từ 15– 20 triệu đồng/m2, Cần Giuộc 18 – 25 triệu đồng/m2. Những dự án có vị trí đẹp và đầy đủ tiện ích có mức giá lên tới 20 – 25 triệu đồng/m2 mặc dù vào thời điểm năm 2018 chỉ ở mức giá 5,5 – 10 triệu đồng/m2.

Long An đang là nơi có nhiều cơ hội đón sóng đầu tư, đặc biệt là ở phân khúc bất động sản công nghiệp. Đây là một trong những "đòn bẩy" giúp thị trường bất động sản Long An "trỗi dậy" phát triển không ngừng. Tâm điểm đầu tư bất động sản Long An là thị trấn Đức Hòa. Nằm sát với trung tâm TP. Hồ Chí Minh, nên ít nhiều được hưởng lợi từ các dự án giao thông đô thị mở rộng. Đức Hòa thuộc thị trường bất động sản Long An là 1 trong 3 đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh, Bến Lức và Cần Giuộc.

Tiềm năng tăng giá đất Long An nhờ quy hoạch hạ tầng giao thông ngàn tỷ đồng

Hiện tại, giá nhà đất Long An vẫn còn mềm, khả năng thu lợi nhuận sẽ lớn. Các địa phương giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh như: Cần Giuộc hay Bến Lức đang được hưởng lợi lớn nhờ quy hoạch đô thị vệ tinh mới.

Dự án giao thông nghìn tỷ thu hút sóng đầu tư

Một số dự án giao thông nghìn tỷ nổi bật tại Long An:

Long An đang sở hữu 35 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Trong đó, có 16 khu công nghiệp đang hoạt động, vốn đầu tư đạt trên 4,7 tỷ USD và hơn 92.000 tỷ đồng.

Cảng Quốc tế Long An cách cửa biển Đông 20km đường sông và cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 38-40 km. Đã hoàn thiện giai đoạn 1 và bước vào khởi công giai đoạn 2.

Trong thời gian tới, Long An sẽ có thêm khoảng 1.500 ha đất sạch trong các khu công nghiệp. Giúp đón đầu làn sóng FDI đang đổ vào Việt Nam.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Long An dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 8 công trình giao thông. Tổng số vốn hơn 13.000 tỷ đồng.

Bất động sản phía Tây, thị trường Long An được các chuyên gia bất động sản đánh giá "chậm nhưng chắc". Sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông đang được đầu tư cũng như giá cả còn mềm hơn so với khu vực khác. Nên nhu cầu mua ở thực ngày một tăng cao. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm các dự án khu đô thị quy mô lớn, có tiện ích, quy hoạch bài bản để đầu tư.

Theo khảo sát từ batdongsanonline.vn, bất động sản Long An tăng 54% so quý I-2020. Hoạt động đầu tư mua bán tại khu vực này vẫn giữ nhịp bởi tâm lý tìm kiếm dự án giá mềm, đầu tư sinh lợi trong trung – dài hạn còn khá lớn trên thị trường. Cụ thể, các loại hình sản phẩm biệt thự, nhà phố, đất nền tung ra thị trường để đón sức mua mới. Sự xuất hiện của hàng loạt ông lớn bất động sản như: Waterpoint 355ha (Bến Lức) của Nam Long; West Lakes Golf & Villa (Đức Hòa), E.City Tân Đức (Đức Hòa) và gần đây nhất là The Sol City (Cần Giuộc)… đang giúp thị trường trở nên nhộn nhịp hơn.

Đất nền, nhà phố The Sol City tạo nên cơn sốt thị trường bất động sản Long An 2021





Nhà đất Long An phát triển mạnh nhờ cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thực hiện kết nối vùng, với nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ.